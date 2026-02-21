Homem morre e mulher fica em estado grave após queda de asa-delta no RJ

Um instrutor morreu e uma mulher ficou gravemente ferida após a queda de uma asa-delta no mar da Praia de São Conrado, zona sul do Rio, na manhã deste sábado (21). O acidente ocorreu nas proximidades da área de pouso utilizada por praticantes do esporte.

O Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro foi acionado para o salvamento marítimo. A operação mobilizou equipes dos 2º e 3º Grupamentos Marítimos, do Quartel da Gávea (25º GBM) e do Grupamento de Operações Aéreas (GOA), com apoio de aeronaves, motos aquáticas e ambulâncias.

As vítimas receberam os primeiros atendimentos ainda na areia. O homem não resistiu aos ferimentos e morreu no local. A mulher foi socorrida em estado grave e encaminhada ao Hospital Municipal Miguel Couto.

Até a última atualização desta reportagem, as vítimas não haviam sido identificadas. As circunstâncias da queda ainda serão apuradas.