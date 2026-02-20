Casa Brasil terá encontro de grupos brasileiro e colombiano neste sábado (21)

Com entrada gratuita, o equipamento recebe o grupo Aainjaa, diretamente de Bogotá, na Colômbia, que vai se apresentar com o BatucaVidi, do Vidigal - Foto: Divulgação

Com entrada gratuita, o equipamento recebe o grupo Aainjaa, diretamente de Bogotá, na Colômbia, que vai se apresentar com o BatucaVidi, do Vidigal - Foto: Divulgação

A Casa Brasil, apresentada pelo Ministério da Cultura e Petrobras, terá uma atração especial em seu Programa Público, neste sábado (21), a partir das 15h. Com entrada gratuita, o equipamento recebe o grupo Aainjaa, diretamente de Bogotá, na Colômbia, que vai se apresentar com o BatucaVidi, do Vidigal. Também será mais uma oportunidade para visitar as mostras coletiva “Casa Brasil, a exposição” e a individual “Tarde do Fauno”, que já ultrapassaram a marca de 65 mil visitantes em pouco menos de três meses.

O encontro entre os grupos no sábado promove um diálogo musical entre diferentes tradições rítmicas latino-americanas, reforçando a vocação da Casa Brasil como espaço de intercâmbio cultural e valorização da diversidade artística.

Exposições com mais de 65 mil visitantes

A "Casa Brasil - A Exposição" segue em cartaz até março e reúne obras de 57 artistas de todas as regiões do país, com linguagens e técnicas diversas. Os artistas foram selecionados por meio de convocatória pública, reforçando o compromisso do projeto com a democratização do acesso e a diversidade da produção artística brasileira. Neste mesmo período, o espaço apresenta também “Tarde do Fauno”, primeira individual do artista Arthur Chaves.

Nova fase na história da Casa

A Casa Brasil, centro cultural do Governo do Estado do Rio de Janeiro, vive uma nova fase após sua reestruturação realizada em parceria com a V ARTE e viabilizada pelo Ministério da Cultura e pelo Governo Federal, por meio da Lei Rouanet, com patrocínio oficial da Petrobras. Contemplada pelo edital Novos Eixos – Ícones da Cultura Brasileira, a iniciativa concorreu com mais de 8 mil propostas e foi uma das contempladas no Programa Petrobras Cultural e reafirma a missão do equipamento de valorizar a produção artística nacional, ampliar o acesso e colocar a brasilidade no centro de sua atuação.