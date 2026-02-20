Visitantes perdidos são resgatados na Trilha do Morro das Andorinhas, em Niterói

Guarda-parques do Instituto Estadual do Ambiente (Inea), em conjunto com bombeiros do 4° Grupamento Marítimo de Itaipu, realizaram o resgate de três visitantes que estavam perdidos na Trilha do Morro das Andorinhas. A ação, ocorrida última terça (17), foi conduzida por um agente do Núcleo Itacoatiara do Parque Estadual da Serra da Tiririca, que fica localizada em Itacoatiara

Na manhã da terça-feira, integrantes do 4° GMar de Itaipu estiveram no Núcleo Itacoatiara do PESET solicitando informações sobre a trilha. O guarda-parque Erbesson Conceição, com vasto conhecimento no local, prontamente se voluntariou para acompanhar a equipe nas buscas. A operação de resgate durou cerca de quatro horas, e os visitantes foram encontrados em bom estado físico e conduzidos para fora do PESET.

"Foi uma grande operação, na semana de carnaval, onde orientamos os visitantes a ficarem ainda mais atentos, foi um resgate que nos exigiu muito pelas circunstâncias, mais uma vez soubemos superar as adversidades. Parabéns à equipe e aos seus colaboradores", destacou o secretário de Estado de Ambiente e Sustentabilidade

O Inea ressalta que os visitantes devem sempre se planejar antes de realizar trilhas, buscando informações sobre o percurso, respeitando a sinalização e os limites da unidade de conservação, além de utilizar equipamentos adequados e, sempre que possível, comunicar previamente o trajeto a amigos ou familiares. Em caso de emergência, é fundamental acionar imediatamente os órgãos competentes.