Maricá recebe representante de Cabo Verde para intercâmbio sobre dessalinização da água do mar

A agenda teve o objetivo de promover a troca de experiências em políticas públicas estratégicas - Foto: Divulgação/Prefeitura de Maricá

A agenda teve o objetivo de promover a troca de experiências em políticas públicas estratégicas - Foto: Divulgação/Prefeitura de Maricá

A Prefeitura de Maricá, por meio da Secretaria de Recursos Hídricos e Minerais, recebeu nessa sexta-feira (20) a visita do presidente da Câmara Municipal do Sal, em Cabo Verde, Júlio Lopes, que exerce função correspondente a um prefeito no Brasil. A agenda teve o objetivo de promover a troca de experiências em políticas públicas estratégicas, com foco em recursos hídricos e minerais, desenvolvimento econômico e intercâmbio cultural.

Um dos principais pontos do encontro foi a troca de experiências sobre dessalinização da água do mar, tecnologia já consolidada no Sal, uma ilha de mais de 30 mil habitantes que enfrentava escassez hídrica e atualmente produz água potável por meio do sistema de osmose reversa, garantindo abastecimento tanto à população quanto ao setor turístico.

A partir da experiência de dessalinização desenvolvida na ilha, a Secretaria de Recursos Hídricos e Minerais avaliará a viabilidade de estudos técnicos futuros sobre o tema, ampliando alternativas para fortalecer a segurança hídrica do município progressivamente.

“Essa visita amplia horizontes. Queremos aprender mais sobre a dessalinização e compartilhar nossas experiências em políticas públicas, como o Banco Mumbuca e outros projetos estruturantes da cidade. A cooperação entre municípios fortalece soluções inovadoras e melhora a qualidade de vida da população”, afirmou o secretário de Recursos Hídricos e Minerais de Maricá, Julio Carolino.

O presidente da Câmara Municipal de Sal, Júlio Lopes, destacou a relevância do intercâmbio com a cidade de Maricá para iniciativas inovadoras.

“Estamos disponíveis para cooperar com Maricá sobre a dessalinização, compartilhando nossa experiência de produção de água potável a partir do mar. Diante das mudanças climáticas, esse é um sistema que vem ganhando espaço, e buscamos apresentar nosso conhecimento para fortalecer o abastecimento e a qualidade de vida da população”, pontuou.

Geografia local e desenvolvimento social

Durante a visita, o representante cabo-verdiano conheceu a sede da Secretaria de Recursos Hídricos e Minerais, no Centro, onde foram apresentados dados sobre a hidrografia local, com destaque para o sistema lagunar formado pelas lagoas de Maricá, Guarapina, Barra e Padre, além das orlas de Itaipuaçu e demais áreas costeiras.

Júlio Lopes também entendeu mais detalhes da moeda Mumbuca, referência nacional em transferência de renda, que chamou atenção pela organização e pelo impacto na economia local. Além disso, foram mencionados projetos estruturantes e eixos de desenvolvimento do município, como o futuro porto em Jaconé, o Hotel Maricá, o Aeroporto e o empreendimento Maraey.

Cultura e projeção internacional

A visita coincidiu com o período do Carnaval, permitindo ao representante de Sal, no Cabo Verde, conhecer de perto as manifestações culturais locais, incluindo a atuação da escola de samba União de Maricá, campeã da Série Ouro e agora integrante do Grupo Especial.

Ao final da agenda, o representante da ilha do Sal entregou ao secretário de Recursos Hídricos e Minerais, Julio Carolino, uma moeda comemorativa pelos 50 anos de independência de Cabo Verde, simbolizando o fortalecimento dos laços institucionais com a cidade de Maricá.