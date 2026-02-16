Janja desiste de desfilar pela Acadêmicos de Niterói

Janja se mostrou animada durante os ensaios e chegou a ir até a escola para ver o projeto de perto - Foto: S1 Fotografia / Divulgação Gardel Assessoria

A primeira-dama da República, Rosângela Lula da Silva, a Janja, decidiu não desfilar pela escola de samba Acadêmicos de Niterói na noite deste domingo (15) na Marquês de Sapucaí, onde a agremiação presta homenagem ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). A desistência ocorreu poucas horas antes da apresentação, gerando surpresa e alimentando a já intensa discussão política em torno do desfile.

Inicialmente anunciada como destaque no último carro alegórico da escola, Janja foi substituída pela cantora Fafá de Belém.

Segundo líderes políticos e aliados do governo, a decisão teria sido motivada por desgaste político e desconforto com aliados do presidente, já que a presença da primeira-dama no desfile exaltando Lula poderia intensificar a polêmica sobre o enredo e ser interpretada como um gesto com forte viés político.

A Acadêmicos de Niterói abriu os desfiles do Grupo Especial do Carnaval do Rio de Janeiro neste domingo, com o enredo que conta a trajetória pessoal e política de Lula, da infância no Nordeste até a presidência da República.

A participação de Janja na apresentação já vinha sendo debatida nas últimas semanas, com avaliações jurídicas afirmando que a primeira-dama não ocupa cargo público e, portanto, não estaria juridicamente impedida de desfilar. Ainda assim, críticos políticos argumentaram que sua presença poderia reforçar a imagem de promoção eleitoral em ano de eleições presidenciais.

No Sambódromo, ela acabou ficando no camarote onde o presidente Lula assistiu ao desfile.