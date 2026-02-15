Acadêmicos de Niterói abre desfiles do Grupo Especial com homenagem a Lula

Lula será o primeiro presidente em exercício a ser homenageado no Carnaval carioca - Foto: Enzo Britto

Lula será o primeiro presidente em exercício a ser homenageado no Carnaval carioca - Foto: Enzo Britto

A Acadêmicos de Niterói, atual campeã da Série Ouro e estreante no Grupo Especial do Carnaval do Rio de Janeiro, promete um espetáculo marcante ao abrir os desfiles na Marquês de Sapucaí, no Sambódromo, com uma homenagem ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

A escola entra na avenida às 21h45 com o enredo “Do alto do mulungu surge a esperança: Lula, o operário do Brasil”, que narra a trajetória de Lula desde suas origens humildes até a Presidência da República.

O tributo à figura do chefe de Estado é inédito no Carnaval carioca, já que jamais uma escola do Grupo Especial homenageou um presidente em exercício. As alegorias e alas prometem destacar momentos decisivos da vida pessoal e política de Lula, incluindo referências à sua militância sindical e ao compromisso com políticas sociais que marcaram seus governos.

Entre os destaques do desfile estão também participações de personalidades do espetáculo: a atriz Dira Paes interpretará Dona Lindu, mãe do presidente, em uma das alas que dramatizam a saga da família nordestina em busca de uma vida melhor no Sudeste do país.

A presença do próprio presidente no carnaval acirrou o debate político no Brasil. Grupos de oposição criticam o enredo como uma forma de propaganda eleitoral antecipada em ano de eleições presidenciais, apontando elementos simbólicos como o número 13, associado ao Partido dos Trabalhadores (PT).

Por outro lado, os autores do samba-enredo defendem que a homenagem representa uma narrativa histórica e cultural, ressaltando o papel social do carnaval como espaço democrático de memória e expressão popular.