Carnaval Raiz em São Gonçalo: confira a programação e endereços
Folia acontece até terça-feira em sete palcos espalhados pela cidade
A folia tomou conta de São Gonçalo com o início do Carnaval Raiz 2026. A festa, que começou neste sábado (14), garantiu recreação infantil, baterias de escolas de samba, grupos de pagode e DJs. O evento é organizado pela Secretaria de Turismo e Cultura da Prefeitura de São Gonçalo e vai ter programação para toda família até a próxima terça-feira (17).
O Carnaval Raiz já é tradicional na cidade e tem o intuito de levar a diversão da festividade para diferentes regiões, facilitando o acesso da população. Os sete bairros que recebem o evento são Trindade, Pacheco, Porto da Pedra, Jardim Alcântara, Santa Catarina, Itaúna e Jardim Catarina.
Na Trindade, bairro muito movimentado, a gonçalense Camila Bello, de 23 anos, disse que é o primeiro Carnaval que curte com sua filha nos braços.
“Fico muito feliz por vir comemorar a folia aqui, no meu bairro, junto com a minha bebê. Eu acho que aqui é muito organizado e acho fantástico termos uma festa dessa, que agrada todos os gostos e diversas famílias”, contou.
A edição deste ano também teve forte caráter simbólico com a participação da Corte Real do Carnaval 2026, formada com apoio da Liga Independente das Escolas de Samba, Blocos de Carnaval e Cultura Popular de São Gonçalo (LIGA SG). Ao circular pelos bairros do evento, o Rei Momo, a rainha e as princesas reforçam a identidade cultural do tradicional carnaval gonçalense. O evento contou ainda com a atuação da Guarda Municipal e agentes de trânsito da Secretaria de Meio Ambiente e Transportes.
Durante os dias de festas, o Carnaval Raiz também conta com a Rota das Fantasias 2026, iniciativa que busca resgatar grupos tradicionais como bate-bolas, pierrôs e Clóvis, figuras marcantes dos antigos carnavais da cidade. Um dos grupos participantes foi o de Deivid Gomes, de 30 anos. Ele e mais 40 amigos se fantasiaram de canibais e participaram da folia no Pacheco.
"A gente costuma participar de diversos carnavais, em diversos locais, mas é muito bom ter um na nossa cidade. A gente sempre se fantasia e esse ano estamos participando da Rota de Fantasias do Carnaval Raiz. É uma festa próxima da nossa comunidade, isso é muito legal! Estamos há nove anos nos fantasiando e dessa vez pertinho de casa. Pretendemos ir em outros bairros e que o Carnaval Raiz dure por mais anos", disse.
A festa continua - Este foi apenas o primeiro dia da festa da edição 2026 do Carnaval Raiz. A folia segue ainda neste domingo (15), segunda (16) e terça-feira (17), com festas que incluem muita felicidade, fantasias e músicas nos sete bairros a partir das 18h. Além disso, também estarão acontecendo matinês para as crianças a partir das 17h. Neste sábado (14), a matinê foi no Jardim Catarina e em Santa Catarina. No domingo (15), será nos bairros Trindade e Itaúna; na segunda-feira (16), no Alcântara e no bairro Porto da Pedra; e na terça-feira (17), no Pacheco.
Endereços dos palcos
– Trindade: Av. Dr. Humberto Soeiro de Carvalho, próximo à Praça Leonor Correa
– Itaúna: Estrada Conceição com Av. Trindade (Largo/Rodo de Itaúna)
– Jardim Catarina: Rua Dr. Albino Imparato, em frente à Praça da Lona Cultural Lídia Maria da Silva
– Jardim Alcântara: Rua Francisco Campos, 241, esquina com Rua Valente do Couto, em frente à praça do colégio
– Porto da Pedra: Rua Abílio José de Matos, entre Rua Minas Gerais e Rua Manoel Marquês
– Pacheco: Rua Augusto Cesário Dias André com Estrada do Pacheco
– Santa Catarina: Rua Benedito Jardim, em frente ao Shopping dos Parafusos, esquina com a Rua Dr. Getúlio Vargas