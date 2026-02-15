Glitter no Carnaval: Especialista orienta cuidados com a pele

Com a chegada do Carnaval, a maquiagem vibrante e o uso de glitter tornam-se protagonistas nos blocos e festas. No entanto, para garantir que a diversão não termine em irritações ou problemas de saúde, a preparação e a limpeza correta da pele são fundamentais.

Quem faz o alerta é Andressa Vitória Tonete, pós-graduada em Estética Avançada e em Saúde Pública. De acordo com a especialista, a preparação da pele é o segredo tanto para a saúde cutânea, quanto para o acabamento da maquiagem.

“Antes da pintura, do uso de primers, blindagens ou produtos de preparação, é indispensável a aplicação de um hidratante adequado ao tipo de pele, seguida do protetor solar. A ingestão de água também é extremamente importante, pois a hidratação começa de dentro para fora e influencia na aparência e resistência da pele durante longos períodos de exposição”, conta.

Cuidado com os produtos

Para quem vai usar o glitter para colorir o rosto, Andressa lembra que um dos erros mais comuns é utilizar o glitter de papelaria, que deve ser totalmente evitado por não ter finalidade cosmética.

A recomendação é optar por produtos dermatologicamente testados, dentro do prazo de validade, com fórmulas não comedogênicas (que não entopem os poros) e cuidar com fragrâncias ou conservantes que possam desencadear irritações, especialmente em peles sensíveis.

"O glitter tradicional pode causar impactos ambientais por conter microplásticos. Por isso, é fundamental optar por glitter cosmético ou biodegradável”, salienta a especialista.

Durante a festa

Durante a folia, ela enfatiza que é essencial reaplicar o protetor solar a cada 2 horas. “Existem alternativas práticas que não prejudicam a maquiagem, como o filtro solar em pó, que além de garantir a fotoproteção auxilia no retoque da make ao longo do dia”, explica.

Outra dica que não vai atrapalhar as comemorações é utilizar o protetor solar em spray, que permite reaplicações rápidas e fáceis.

A combinação de sol forte e maquiagem pesada sem a devida fotoproteção pode resultar em queimaduras, manchas e envelhecimento precoce. Embora não exista um ‘tempo máximo’ universal de exposição, Andressa recomenda evitar o sol direto entre 10h e 16h e manter o uso protetor solar com fator de proteção 30 ou superior.

Na hora de retirar o brilho da pele, a limpeza deve ser feita com cuidado. “O ideal é remover a maquiagem e o glitter com demaquilante, água micelar ou cleasing oil, evitando fricção excessiva da pele, e somente depois realizar a lavagem com sabonete líquido adequado e finalizar com hidratação”, orienta.

A sugestão é evitar lenços umedecidos, que podem espalhar o glitter e agredir a pele. Além disso, é fundamental não dormir de maquiagem para evitar obstrução dos poros e acne. Outro cuidado é para descartar o glitter no lixo comum e nunca permitir que ele vá diretamente para o sistema de esgoto.

“Os cuidados com a pele não devem acontecer apenas em momentos específicos, como no Carnaval. Eles precisam fazer parte de uma rotina diária com limpeza, hidratação e fotoproteção. Essa constância é a base para reduzir irritações, manter a pele saudável e hidratada e prevenir problemas a longo prazo”, complementa a coordenadora do curso de Estética e Cosmética do Centro Universitário Integrado, Andressa Vitória Tonete.