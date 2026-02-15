Monobloco arrasta multidão e abre o Ita Folia 2026 com onda de alegria na Avenida 22 de Maio
Primeira noite do maior carnaval da região reúne milhares de foliões, reforça segurança, inclusão e marca início da programação no Centro e nos bairros
Na área da saúde, a estrutura inclui posto médico avançado e seis ambulâncias disponíveis para atendimento. Banheiros químicos, praça de alimentação, tenda de brigadistas e pontos de hidratação gratuitos foram distribuídos estrategicamente ao longo do circuito.
A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social mantém uma tenda de acolhimento, além da identificação de menores por meio de pulseiras com nome e telefone dos responsáveis. O evento também dispõe de área exclusiva com acessibilidade para pessoas com deficiência.
Já a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Urbanismo (SEMAU) promove ação sustentável, onde 10 itens recicláveis podem ser trocados por um copo reutilizável e personalizado do Ita Folia 2026, incentivando a conscientização ambiental.
Outro destaque é o reforço do programa Tarifa Zero, com horários estendidos durante toda a programação do carnaval, garantindo mobilidade gratuita à população. A Companhia Municipal de Limpeza Urbana de Itaboraí (Conserlimpi), garante a limpeza urbana, preservando o bem-estar da população antes, durante e depois do evento.
Além do Centro, o Ita Folia 2026 acontece simultaneamente em mais quatro bairros: Apolo 2, Manilha, Itambi e, pela primeira vez, na Reta, descentralizando a programação e aproximando os moradores da cultura e da alegria do carnaval.
A criançada também teve espaço garantido com a matinê Ita Kids, realizada na Praça Marechal Floriano Peixoto, reunindo centenas de famílias em uma programação especial pensada para os pequenos foliões.
Campanhas de conscientização também fazem parte da festa, como o bloco “Não é Não – Respeite a decisão”, promovido pela Subsecretaria de Políticas da Mulher, reforçando o respeito e a segurança durante o carnaval.
Entre os foliões, a aprovação foi unânime. A auxiliar administrativa Carla Souza, de 32 anos, comemorou a organização do evento.
“Está tudo muito organizado, seguro e animado. A cidade está linda e a gente consegue curtir com tranquilidade. O Ita Folia está incrível!”, afirmou a moradora do bairro Jardim Imperial.
Confira a programação completa do Ita Folia 2026
Avenida 22 de Maio
Domingo (15/02): Carrossel de Emoções
Segunda-feira (16/02): Bom Gosto
Terça-feira (17/02): Thiago Martins
Ita Folia nos bairros
Apollo
15/02: Kelly Valadares
16/02: Elas na Folia
17/02: Thiago Monteiro
Reta
15/02: Thiago Monteiro e DJ Caique
16/02: Bruninho do Cavaco e DJ Caique
17/02: Pagode do Menezes
Itambi
15/02: Bruninho do Cavaco e DJ MK
16/02: Pagode do Menezes e DJ MK
17/02: Kelly Valadares e DJ MK
Manilha
15/02: Michele Sher
16/02: Milton e Wallace Araújo
17/02: Elas na Folia
O Ita Folia 2026 segue até terça-feira (17/02), consolidando-se como o maior carnaval da região e transformando Itaboraí em um grande palco de alegria, cultura e celebração.