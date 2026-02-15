Monobloco arrasta multidão e abre o Ita Folia 2026 com onda de alegria na Avenida 22 de Maio

Na área da saúde, a estrutura inclui posto médico avançado e seis ambulâncias disponíveis para atendimento. Banheiros químicos, praça de alimentação, tenda de brigadistas e pontos de hidratação gratuitos foram distribuídos estrategicamente ao longo do circuito.

A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social mantém uma tenda de acolhimento, além da identificação de menores por meio de pulseiras com nome e telefone dos responsáveis. O evento também dispõe de área exclusiva com acessibilidade para pessoas com deficiência.

Já a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Urbanismo (SEMAU) promove ação sustentável, onde 10 itens recicláveis podem ser trocados por um copo reutilizável e personalizado do Ita Folia 2026, incentivando a conscientização ambiental.

Outro destaque é o reforço do programa Tarifa Zero, com horários estendidos durante toda a programação do carnaval, garantindo mobilidade gratuita à população. A Companhia Municipal de Limpeza Urbana de Itaboraí (Conserlimpi), garante a limpeza urbana, preservando o bem-estar da população antes, durante e depois do evento.

Além do Centro, o Ita Folia 2026 acontece simultaneamente em mais quatro bairros: Apolo 2, Manilha, Itambi e, pela primeira vez, na Reta, descentralizando a programação e aproximando os moradores da cultura e da alegria do carnaval.

A criançada também teve espaço garantido com a matinê Ita Kids, realizada na Praça Marechal Floriano Peixoto, reunindo centenas de famílias em uma programação especial pensada para os pequenos foliões.

Campanhas de conscientização também fazem parte da festa, como o bloco “Não é Não – Respeite a decisão”, promovido pela Subsecretaria de Políticas da Mulher, reforçando o respeito e a segurança durante o carnaval.

Entre os foliões, a aprovação foi unânime. A auxiliar administrativa Carla Souza, de 32 anos, comemorou a organização do evento.

“Está tudo muito organizado, seguro e animado. A cidade está linda e a gente consegue curtir com tranquilidade. O Ita Folia está incrível!”, afirmou a moradora do bairro Jardim Imperial.

Confira a programação completa do Ita Folia 2026

Avenida 22 de Maio

Domingo (15/02): Carrossel de Emoções

Segunda-feira (16/02): Bom Gosto

Terça-feira (17/02): Thiago Martins

Ita Folia nos bairros

Apollo

15/02: Kelly Valadares

16/02: Elas na Folia

17/02: Thiago Monteiro

Reta

15/02: Thiago Monteiro e DJ Caique

16/02: Bruninho do Cavaco e DJ Caique

17/02: Pagode do Menezes

Itambi

15/02: Bruninho do Cavaco e DJ MK

16/02: Pagode do Menezes e DJ MK

17/02: Kelly Valadares e DJ MK

Manilha

15/02: Michele Sher

16/02: Milton e Wallace Araújo

17/02: Elas na Folia

O Ita Folia 2026 segue até terça-feira (17/02), consolidando-se como o maior carnaval da região e transformando Itaboraí em um grande palco de alegria, cultura e celebração.