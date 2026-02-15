Porto da Pedra promete desfile marcante, com poesia forte sobre a realidade das profissionais do sexo

A Unidos do Porto da Pedra promete levar para a avenida, na madrugada deste domingo, um desfile marcado por poesia, reflexão e força social. Com o enredo “Das mais antigas da vida, o doce e amargo beijo da noite”, a escola de São Gonçalo aposta em uma abordagem sensível e cultural para falar sobre a realidade das profissionais do sexo, destacando humanidade, resistência e superação.

A proposta do enredo parte de um olhar cuidadoso e aprofundado sobre o tema. Segundo o presidente administrativo da agremiação, Fabrício Montibelo, houve grande dedicação na construção do desfile.

“A gente estudou bastante para fazer esse enredo. Existem pessoas que, se você falar sobre um enredo desses, pode levar para um outro lado, sem entender muito o que se passa. Nós estudamos muito para levar para o lado positivo. Trabalhamos dia e noite, temos carros bem acabados. Vamos colocar tudo na pista e vamos dar trabalho”, afirmou.

O carnavalesco Mauro Quintaes reforça que a escolha do tema dialoga com a identidade histórica da escola, conhecida por abordar pautas sociais e dar voz a grupos marginalizados.

“A Porto da Pedra sempre foi uma escola de pegada, de briga, de minorias. Dar voz a minorias. Chegamos agora nas profissionais do sexo. É um enredo que tem uma poesia muito bacana, ele não é um texto pesado, pelo contrário. Ele contempla o lado humano. O lado das mães, das filhas, das avós. Mulheres que sustentam suas famílias em função de seu trabalho sexual. O que a gente pretende fazer é diminuir o estigma através de música, de dança e de canto.”

Um dos principais desafios, segundo Mauro, foi conquistar a aceitação interna da comunidade, especialmente de segmentos tradicionais da escola.

“O grande desafio foi a aceitação. Fazer com que a comunidade aceitasse. A velha guarda, ala de baianas, que são alas sensíveis por conta da idade, e a gente conseguiu fazer isso. Conseguimos contemplar todos esses segmentos com leveza, com informação, com esse olhar cultural que o enredo traz.”

Com alegorias bem acabadas, forte componente artístico e um discurso que busca quebrar estigmas sem perder a delicadeza, a Porto da Pedra entra na avenida disposta a emocionar e provocar reflexão.