Leandro Vieira, carnavalesco da União de Maricá, fala sobre enredo e o que espera da escola

Leandro Vieira é tri campeão do Grupo Especial do Carnaval carioca e busca levar a União de Maricá para elite - Foto: Enzo Britto

Às vésperas de entrar na Marquês de Sapucaí na madrugada deste domingo, a União de Maricá promete um desfile marcado por potência política, ancestralidade e celebração comunitária. À frente do projeto, o carnavalesco Leandro Vieira aposta em um enredo que resgata a força simbólica dos balagandãs como instrumentos de autonomia e liberdade para mulheres negras no Brasil.

Segundo o profissional, a ideia não é recente. O interesse pela história dos balagandãs, joias tradicionais do imaginário afro-brasileiro, já o acompanhava há algum tempo. O que o mobilizou foi a possibilidade de transformar esse elemento estético em narrativa central de um desfile que dialoga com empoderamento e emancipação. “Me interessam bastante enredos que flertam com a ideia de autonomia”, afirma.

A proposta vai além do brilho e da exuberância visual típicos da avenida. Vieira destaca a forte carga política da temática, ao lembrar que essas joias, muito além de adornos, simbolizaram caminhos concretos para a conquista de liberdade.

O carnavalesco aposta em uma escola vibrante, com forte participação popular. “Pode esperar um União de Maricá disposta a cantar, disposta a vibrar e disposta a mostrar que tem comunidade também”, reforça.

Matheus Santos (esquerda) promete escola com muita vibração na avenida | Foto: Enzo Britto

O presidente da escola, Matheus Santos, reforçou que a escola vai fazer um desfile vibrante e prometeu muitas surpresas para o público.

"(Queremos passar) uma mensagem de alegria. (O público) vai se emocionar muito. A Marquês de Sapucaí vai vivenciar muitas surpresas. O público pode esperar muito canto, muita alegria da Maricá".

