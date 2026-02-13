Irmãs idosas são encontradas mortas dentro de banheiro em Piratininga, Niterói

Duas mulheres, de 60 e 65 anos, foram encontradas mortas dentro de uma casa na manhã desta sexta-feira (13), no bairro de Piratininga, na Região Oceânica de Niterói.

As idosas eram irmãs. Segundo a Polícia Militar, agentes do 12º BPM (Niterói) foram acionados para verificar um possível corpo em uma casa na Rua Desembargador Leopoldo Muylaerte.

Ao entrar no imóvel, os policiais encontraram as duas mulheres já sem vida, dentro do banheiro. Segundo as primeiras informações, não havia sinais de agressão, mas havia vômito no chão do local.

A perícia técnica ainda fará a análise. A área precisou ser isolada para mais investigações dos agentes. A responsabilidade do caso é da Delegacia de Homicídios de Niterói e São Gonçalo (DHNISG).