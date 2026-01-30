Prefeitura de Maricá lança oficialmente as obras do novo Plaza Maricá Shopping

O empreendimento terá o município como co-investidor e representa mais um avanço na estratégia de diversificação econômica da cidade - Foto: Layla Mussi

A Prefeitura de Maricá, por meio da Companhia de Desenvolvimento de Maricá (Codemar) e da Maricá Global Invest (MGI), realizou, na manhã desta sexta-feira (30), o lançamento oficial das obras do Plaza Maricá Shopping. O empreendimento terá o município como co-investidor e representa mais um avanço na estratégia de diversificação econômica da cidade, com foco na geração de empregos e no fortalecimento dos setores de comércio e serviços.

Durante a fase de obras, a expectativa é de que sejam gerados cerca de 3 mil empregos diretos e indiretos. Com o início da operação, o shopping deve abrir milhares de novas vagas e atrair entre 5 e 6 mil visitantes por dia, impulsionando a economia local.

O projeto prevê uma área total de 32 mil metros quadrados, com duas megalojas, 94 lojas satélites e aproximadamente 100 operações comerciais. O centro comercial contará ainda com mil vagas de estacionamento, praça de alimentação, quatro salas de cinema, um parque de diversões com mil metros quadrados, além de um hotel anexo e uma futura torre residencial.

O evento reuniu vereadores, secretários municipais, representantes de autarquias e empresas públicas que integram a estrutura administrativa da cidade. O presidente da MGI, Marcelo Gomes, destacou a importância do projeto para o desenvolvimento econômico do município.

“Esse shopping era uma utopia que agora se torna realidade. Estamos falando de um empreendimento com cerca de 100 lojas, lojas âncoras, quatro salas de cinema, praça de alimentação, um hotel anexo e ainda uma torre residencial que será construída por um empresário privado. É um investimento significativo para Maricá”, afirmou.

Segundo ele, o impacto econômico será expressivo ao longo do primeiro ano de funcionamento.

“Provavelmente teremos cerca de 430 mil moradores de Maricá frequentando esse shopping ao longo do ano, gerando uma receita média mensal entre 10 e 12 milhões de reais. Isso representa arrecadação de ISS, ativação da economia local e fortalecimento de toda a cadeia produtiva, especialmente do setor de alimentação. É uma diferenciação importante em termos de empreendimento para a cidade”, concluiu.

O presidente da Codemar, Celso Pancera, ressaltou o papel do poder público na transformação do perfil econômico do município. “Não é simples transformar uma cidade historicamente dormitório em uma cidade inovadora, que aplica ciência e muda sua cultura econômica. Um empreendimento desse porte, com hotel, shopping, cinemas, praça de alimentação e mil vagas de estacionamento, não é algo óbvio para a iniciativa privada. Se a prefeitura não assume o papel de investir e induzir a economia, o setor privado demora a chegar”, disse.

Já o prefeito de Maricá, Washington Quaquá, reforçou que o shopping faz parte de um projeto maior de desenvolvimento econômico com foco na população local. “Estou trabalhando com muita gana para deixar Maricá do jeito que eu sempre sonhei. Esse é um shopping pensado para o nosso povo. Queremos grandes empresários na cidade, mas que venham para gerar desenvolvimento, emprego e empreendedorismo para a população de Maricá”, afirmou.