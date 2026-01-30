'Pós Praia' é novidade que anima o verão do niteroiense

A volta da praia para quem tem escolhido a Região Oceânica de Niterói para aproveitar os dias de verão mudou de horário e, para muita gente, vem acontecendo bem depois da despedida do sol. O programa, que começa cedo entre a areia e o mar, com o pôr do sol se transfere para o calçadão do praião de Piratininga onde vem acontecendo, entre sexta-feira e domingo, shows musicais, feira de gastronomia, moda e artesanato, dentro do Festival de Verão Pôr de Sol. Uma maneira de reunir amigos bem do jeito que o niteroiense gosta, de forma descontraída, com música para dançar e cantar junto, comida da boa, cerveja gelada, mesas para reunir a galera e, para completar, área kids com infláveis para a criançada.

Como a previsão do tempo aponta para um fim de semana como manda o verão, entre sexta (30/1) e domingo (1/2) vai ter Festival Pôr do Sol no praião de Piratininga, com shows misturando samba, pop, rock, pagode e sucessos populares pra dançar e cantar junto. Os shows, gratuitos e ao ar-livre, na sexta e domingo começam às 19h e, no sábado, às 17h30. Já a feira de gastronomia, as barracas de moda e artesanato, assim como a área kids começam a funcionar antes, às 17h. O line-updessa edição reúne Bloody Mary, Sávio, Nosso Samba e Pagode do Ivanzin.

Programa completo

Além das atrações musicais, o evento conta com food trucks (com cadeiras e mesas para reunir amigos) oferecendo opções de comidas e bebidas, garantindo uma experiência completa para quem deseja aproveitar ao máximo as noites quentes.

Ivanzin também vai se apresentar | Foto: Divulgação

Antes e entre os shows, um DJ garante o som, aquecendo o clima do evento, conectando o público para transitar por diferentes estilos e ritmos, mantendo a animação e o alto astral desde os primeiros momentos.

Nesta edição, a música vai do pop/rock da banda Bloody Mary, que abre o festival, passando por Sávio, pelo samba de raiz do Nosso Samba e encerrando com o Pagode do Ivanzin.

Organizado pela Associação de Food Trucks de Niterói, com o apoio da prefeitura local, o festival tem edições programadas também para fevereiro, mantendo o ritmo, a diversão e a boa música para o público que quer aproveitar o verão com estilo e segurança.

Confira a programação dos dias 30 e 31 de janeiro e 1 de fevereiro

- Sexta-feira, 30 de janeiro:

- 19h e 21h: Bloody Mary

- Sábado, 31 de janeiro:

- 17h30 – Sávio

- 19h e 21h: Nosso Samba

- Domingo, 1 de fevereiro:

- 19h e 21h: Pagode do Ivanzin