Niterói alinha logística do Carnaval 2026 na Caminho Niemeyer e na cidade

A estrutura do Carnaval de Niterói, que envolve 25 escolas nos Desfiles no Caminho Niemeyer, 26 carnavais de bairros e 60 (blocos) de ruas foi a pauta do encontro que reuniu o Presidente da Neltur, André Bento, o Presidente da Comissão do Carnaval , Paulo Bagueira, representantes das secretarias e órgãos municipais e estaduais como Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, para ajustar a logística da maior festa popular da "Cidade Sorriso", que realiza o segundo maior Carnaval do Estado.

O Carnaval da cidade realizada pela Prefeitura de Niterói, por meio da Niterói Empresa de Turismo e Lazer (Neltur), além da montagem e estruturação e beleza dos Desfiles na Passarela do Samba, no Caminho Niemeyer, garante também a segurança do público e foliões nas ruas, bairros e na Passarela do Samba.

Os setores envolvidos ressaltaram o planejamento desde a chegada dos foliões às arquibancadas, o funcionamento dos transportes públicos , esquemas especiais de chegada à área dos Desfiles, o deslocamentos dos carros alegóricos, serviços médicos disponíveis, a limpeza, entre outros assuntos que foram tratados na reunião, na manhã desta terça-feira (27/1), no Centro de Atendimento ao Turista (CAT) Caminho Niemeyer.

Representantes da Polícia Militar, da Secretaria de Ordem Pública (SEOP) e da Guarda Municipal destacaram como serão os efetivos nas ruas, nos acessos ao Caminho Niemeyer nos bairros. Na Passarela do Samba para os Desfiles, no Caminho Niemeyer, além do efetivo de PMs e Guardas Municipais, estarão montadas três torres de observação e seus efetivos estarão de prontidão não somente com seus homens, mas viaturas, em posicionamentos estratégicos, colocadas em pontos específicos da área dos Desfiles, cobrindo também todo seu entorno, além da cidade inteira, visto que serão 25 pontos com Carnavais de bairros, onde esse policiamento faz-se necessário, priorizando sempre a segurança do folião, que em Niterói brinca em família todo o período carnavalesco.

Niterói promete um grande Carnaval em 2026 | Foto: Divulgação/Prefeitura de Niterói

A Passarela do Samba terá 220m de extensão, com área de concentração na direção do CAT Caminho Niemeyer e dispersão no outro lado, na direção da Fundação Oscar Niemeyer. Os carros alegóricos serão deslocados na noite da Quarta-feira (4 de Fevereiro), com apoio não só dos sambistas, mas também da NitTrans (Companhia de Trânsito de Niterói), com equipe e carros de reboque para realização desse acompanhamento, garantindo assim a fluidez do trânsito da cidade, desde o início destes deslocamentos do barracão, no Barreto, até a chegada no Centro, na área de concentração, enfim todo esquema de trânsito como um todo, visando não só a realização dos Desfiles nesta área central, mas as interdições das outras ruas ondem acontecerão tanto para a realização dos Desfiles na Passarela do Samba, mas também dos blocos e os 25 pontos onde acontecerão os carnavais dos bairros.

Na montagem da Passarela do Samba, haverão dois Postos Médicos, uma UTI Móvel (Unidade de Tratamento Intensivo) estará pronta para os deslocamentos urgentes, todo este trabalho médico terá a Coordenação do SAMU - Niterói (Serviço de Atendimento Médico de Urgência). Pulseiras identificadoras serão distribuídas para as crianças ao entrarem nos acessos às arquibancadas.

A iluminação especial que a Passarela do Samba receberá, será personalizada, seguindo o direcionamento dos técnicos de cada Escola de Samba, mudando de acordo com cada ala especificamente, cujo alinhamento está em andamento entre os sambistas e os profissionais que já trabalham na montagem da mesma. E todo o equipamento turístico que forma o Caminho Niemeyer receberá iluminação especial. Na área de concentração da Passarela do Samba haverá também um espaço, exclusivo, destinado à troca de roupas dos componentes das agremiações que desfilarão.

O Presidente da Neltur, André Bento, agradeceu a presença de todos. "Este ano estamos com essa apresentação da nova Passarela do Samba, em linha reta, aprovado pelo prefeito Rodrigo Neves e pelo Presidente da Comissão do Carnaval Niterói 2026, Paulo Bagueira, atendendo a vontade dos sambistas. Com a grandiosidade dos Desfiles no Caminho Niemeyer, em três dias e uma semana antes do desfile do Rio, há uma expectativa de aumento do fluxo turístico na cidade e que movimentará toda a cadeia produtiva. Nosso Carnaval vem crescendo de forma ordenada e, essa estratégia de realizarmos os Desfiles uma semana antes do calendário oficial é benéfica para os&n bsp; turistas, que encontrarão aqui muita animação e um desfile que vai surpreender, além de todas as novidades do desfile oficial, teremos dezenas de blocos nas ruas e os carnavais de bairros, com muita organização, alegria e foco na segurança", destacou Bento.

Segundo Paulo Bagueira, trabalhamos para que o Carnaval seja a cada ano melhor, com três dias de Desfile, sendo uma semana antes do Carnaval oficial, procurando atingir também um público que já se encontra no Rio de Janeiro e que poderá assistir os desfiles aqui em Niterói. "Estamos muito otimistas, pois já começamos com a Banda do Ingá, na verdade nosso Carnaval é nossa maior festa, pois dura até 6 semanas, com a cidade inteira sendo bem assistida pelas forças de segurança e, esse trabalho todo tem dado um bom resultado", disse Bagueira.

O desfile no Caminho Niemeyer começa no dia 6 de Fevereiro (Sexta-feira), com abertura oficial da Passarela do Samba, às 18h, com participação da Corte Momesca e dos Blocos "Não É Não", Asclin e o da Neltur.

Serviço

Desfiles das Escolas de Samba do Carnaval Niterói 2026

Entrada Franca

Passarela do Samba do Caminho Niemeyer

Dias 6, 7 e 8 de Fevereiro

Endereço - Rua Jornalista Rogério Coelho Neto s/n, Centro Niterói - RJ

Horário - 20h