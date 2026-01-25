Fica paralítico jovem que mergulhou de cabeça em praia de Araruama

Está paraplégico o adolescente de 16 anos que deu entrada no Centro de Trauma do Hospital Estadual Roberto Chabo (HERC), em Araruama, no último dia 17 de janeiro, após mergulhar de cabeça na Praia do Vargas. Ele passou por cirurgia de coluna na última quarta-feira (22) e deve receber alta nos próximos dias.

No entanto, o movimento dos braços, que estava com importantes comprometimentos, apresentou uma pequena melhora após a cirurgia, de acordo com a equipe médica. “Agora temos que esperar a evolução do paciente. Pode melhorar ainda mais com a fisioterapia”, acredita o neurocirurgião Allan Costa.

O adolescente, que passava férias com a família na Região dos Lagos, chegou a receber os primeiros socorros pela equipe do Corpo do Bombeiros, mas devido à gravidade do caso foi imediatamente levado ao HERC. Na unidade, foi avaliado pela equipe da neurocirurgia, cirurgia geral e ortopedia e passou por exames de tomografia computadorizada de crânio e colunas.

As imagens mostraram um traumatismo cranioencefálico (TCE), com lesão em vértebra. O paciente estava, na ocasião, com déficit neurológico agudo, com déficit motor e sensitivo. A equipe médica então resolveu estabilizá-lo e realizar uma cirurgia mais segura após novos exames.

Todos os anos, entre as festas de fim de ano, férias escolares e o verão, as cidades da Região dos Lagos registram várias ocorrências de mergulho em águas rasas. Em dezembro de 2024 e janeiro de 2025, o Hospital Roberto Chabo, especializado no atendimento a pacientes com múltiplos traumas, atendeu 11 vítimas.

De acordo com médicos e o Corpo de Bombeiros, esses acidentes podem trazer consequências gravíssimas. Entre elas estão paralisia de braços e pernas, danos severos na coluna, fraturas, distúrbios neurológicos e traumatismo craniano. Alguns casos são irreversíveis, resultando em tetraplegia e paraplegia. As principais causas dos acidentes são provocadas por imprudência e uso de álcool, com maior ocorrência entre homens de 18 a 30 anos.