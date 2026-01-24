Tragédia na Baixada Fluminense: desabamento de laje mata criança e adulto
Os três ocupantes da casa acabaram soterrados, junto com o cachorro da família
Uma criança e um homem morreram após o desabamento de uma casa, na madrugada desta sábado, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense.
De acordo com informações dos Bombeiros, por volta das 2h40 a laje do imóvel desabou. Os três ocupantes da casa acabaram soterrados, junto com o cachorro da família.
Uma mulher, que nao teve o nome revelado, foi resgatada com vida e levada para o Hospital Municipal Adão Pereira Nunes, onde permanece internada em estado estável. O cachorro da família também foi resgatado com vida.
Um homem também foi retirado dos escombros com vida e levado ao hospital, mas nao resistiu e morreu na unidade de saúde. Assim como uma criança que foi localizada e retirada dos escombros ja sem vida.
De acordo com os Bombeiros, cerca de 40 militares, de cinco unidades do Corpo de Bombeiros diferentes, foram mobilizados para a operação. A Defesa Civil de Duque de Caxias também foi acionada para avaliar as condições da estrutura e verificar se há risco de novos desabamentos na região. A Defesa Civil afirmou que as causas do desabamento ainda são desconhecidas.
Em nota, a Prefeitura de Duque de Caxias informou que, até o momento, não há indícios de que o colapso do imóvel tenha sido provocado pelas chuvas registradas horas antes na cidade. O município também afirmou que moradores relataram que a casa estaria abandonada e teria sido ocupada recentemente.