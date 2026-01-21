Itaboraí avança nas discussões sobre a Linha 3 do Metrô Rio

A Prefeitura de Itaboraí sediou, nesta quarta-feira (21/01), uma importante reunião técnica sobre a Linha 3 do Metrô, projeto estratégico para a mobilidade urbana da Região Metropolitana Leste Fluminense. O encontro aconteceu na sala de reuniões do Enterprise City Center e contou com a presença de autoridades municipais e da equipe responsável pelos estudos de viabilidade do projeto.

Participaram da reunião os secretários municipais de Transporte, Marcelo Figueiredo; de Meio Ambiente e Urbanismo, Alyne Saldanha; de Fazenda e Tecnologia, Roberto Santiago; além do chefe de Gabinete, Uiltinho Delaroli, do procurador-geral do município, Dr. Edson Xavier, e representantes das pastas envolvidas. O estudo técnico é conduzido por uma equipe multidisciplinar da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ).

Durante o encontro, foi destacado que o projeto da Linha 3 do Metrô está em fase avançada de estudos e envolve diversas etapas técnicas, urbanísticas, ambientais, jurídicas e financeiras. Ao que tudo indica, Itaboraí desponta como possível ponto final da linha, o que reforça o potencial do município como cidade em expansão e polo de desenvolvimento regional.

O secretário municipal de Transporte, Marcelo Figueiredo, ressaltou a importância do projeto para a população e para o futuro da cidade.

“Essa é uma notícia muito importante para o povo de Itaboraí. A Linha 3 do Metrô representa mais qualidade de vida, mais tempo com a família e uma mobilidade urbana mais eficiente. Itaboraí passou por um momento muito difícil, mas hoje vive um novo cenário de crescimento, planejamento e oportunidades”, afirmou o secretário.

De acordo com as primeiras análises, há estudos iniciais que apontam para a implantação de cinco estações em Itaboraí, em regiões estratégicas como os bairros Apollo II, Manilha, Centro, entre outros pontos que favorecem a concentração social, o acesso a serviços e a integração urbana. O projeto prevê não apenas o transporte de passageiros, mas também a requalificação do espaço urbano no entorno das estações, com foco em desenvolvimento social e econômico.

O professor Rômulo Orrico, do Programa de Engenharia de Transportes da COPPE/UFRJ e responsável pelo estudo, explicou que o trabalho envolve uma equipe de mais de 45 profissionais e segue uma metodologia complexa e integrada.

“Estamos em um estágio bastante avançado dos estudos. O próximo passo é aprofundar o conceito das estações e suas prováveis localizações, para que elas estejam associadas ao projeto de desenvolvimento da cidade. A ideia é que o metrô ajude a cidade a se desenvolver e que a cidade também contribua para a implantação do sistema”, destacou o professor.

Segundo o professor, o projeto analisa desde a dinâmica do transporte regional até aspectos urbanos, sociais, ambientais, geológicos e legais, garantindo que a Linha 3 não seja apenas um eixo de deslocamento, mas um instrumento de transformação urbana. O prazo final para a execução do projeto dependerá da definição de estratégias financeiras e dos encaminhamentos institucionais nas próximas fases.

A reunião reforçou ainda o interesse social e de desenvolvimento da Linha 3 do Metrô. A implantação do sistema é vista como uma forte motivação para quem percorre longas distâncias diariamente, ampliando o acesso a oportunidades de trabalho, lazer e serviços, beneficiando não apenas Itaboraí, mas toda a região.