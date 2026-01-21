Prefeitura de Niterói realiza nova ação integrada de fiscalização contra motos barulhentas

A Prefeitura de Niterói realizou, na noite desta terça-feira (20), mais uma ação integrada de fiscalização contra motos barulhentas. As abordagens aconteceram na Estrada Leopoldo Fróes, em São Francisco, entre 22h e 0h, com foco em veículos com escapamento irregular e outras infrações de trânsito. Os objetivos da ação foram reduzir o barulho excessivo nas ruas de Niterói e garantir mais qualidade de vida à população.

A operação foi coordenada pela Nittrans e contou com a participação da Inspetoria Geral dos Agentes de Trânsito, Secretaria de Ordem Pública (Seop), Guarda Municipal, 12º Batalhão da Polícia Militar, Proeis e Segurança Presente.

Ao todo, 166 motociclistas foram abordados e 10 autuados por infrações diversas, incluindo falta da Carteira Nacional de Habilitação (CNH), licenciamento vencido, ausência de equipamento obrigatório e uso de calçado que compromete a firmeza dos pés. Duas motocicletas foram recolhidas ao depósito, sendo uma delas por adulteração do escapamento, prática que aumenta o ruído e prejudica a qualidade de vida da população, e a outra por licenciamento vencido.

Desde fevereiro de 2025, quando a Prefeitura iniciou esse tipo de fiscalização, mais de 4 mil motocicletas já foram abordadas em diferentes regiões da cidade. Nesse período, 94 motos foram apreendidas, cerca de 500 multas foram aplicadas e 42 motocicletas foram regularizadas no próprio local da abordagem, com a recolocação do escapamento original para eliminar o excesso de ruído.

As ações de fiscalização integram o trabalho contínuo da Prefeitura de Niterói e da Nittrans para coibir irregularidades, reforçar a segurança viária e minimizar transtornos provocados por veículos em desacordo com a legislação.