Filhos da Pauta lança enredo oficial do Carnaval 2026 no Clube Central, em Niterói (vídeo)

O Clube Central, em Icaraí, Niterói, sediou, no último sábado (10), um grande encontro de confraternização entre profissionais de imprensa, amigos e personalidades ligadas ao mundo do samba e do Carnaval. Promovido pelo Sindicato dos Jornalistas Profissionais do Estado do Rio de Janeiro, o evento serviu também para o lançamento oficial do enredo 'Na Volta dos Onze Notáveis, Partiu Niterói!', a ser apresentado pelo Bloco Carnavalesco Filhos da Pauta no Carnaval da cidade 2026. Atual campeã do Grupo C do Carnaval de Niterói, a escola Cacique da São José, 'madrinha' do Filhos da Pauta, também levou segmentos para apresentar um pouco do que levará ao Caminho Niemeyer, no enredo sobre a vida e a obra do instrumentista e produtor musical Arthur Maia. O intérprete Nego, um dos mais laureados do Carnaval Brasileiro, também marcou presença.

A festa teve participação de profissionais de imprensa de vários pontos do Estado do Rio, de setores organizados da sociedade fluminense e também da diretoria do Clube Central, que cedeu um dos salões para a realização da festa. "A proposta do Bloco Filhos da Pauta", em homenagear onze jornalistas com destacada performance não apenas em âmbito da imprensa, mas também do mundo do samba e do Carnaval, vêm ganhando visibilidade e apoio, exatamente pela relevância do que representa, na valorização desses personagens e de seu trabalho em prol da sociedade, de forma geral", enfatizou o presidente do Sindicato dos Jornalistas Profissionais do Estado do Rio, Mário de Souza.

A Cacique da São José é 'madrinha' do Filhos da Pauta | Foto: Fábio Gonçalves/Filhos da Pauta

A festa ganhou ares de uma grande 'esquenta' para os integrantes do Bloco Filhos da Pauta, que apresentaram o hino oficial do enredo criado para o Carnaval de 2026, que fala sobre a vida e a obra de Jourdan Amora, Mário Dias, Ivan Costa, Paulo Freitas, Fernando Paulino, Elaine Rodrigues, Floriano Carvalho, Múcio Bezerra, Ykenga, Walmyr Peixoto e Devaldo Quintino, todos já falecidos. o tema, criado pelos integrantes do bloco, é uma bem humorada história em que eles, ao saberem, no céu, sobre a homenagem que receberiam no Carnaval de 2026, voltam à terra para participar do histórico desfile no Carnaval de 2026, que marcará também o aniversário de 40 anos do bloco.

O Filhos da Pauta, que tem o indígena Araribóia como símbolo de seu pavilhão, caprichou no Plano de Carnaval organizado para 2026: Primeiro, os integrantes vão fazer a abertura do desfiles do Grupo Especial das escolas de samba no Caminho Niemeyer, no Centro de Niterói, no próximo dia 7 de fevereiro. Depois, voltam a se reunir em 22 de fevereiro, no primeiro domingo após os festejos oficiais do Carnaval em todo país, para um mini-desfile, que será precedido por uma roda de samba, com apresentação do Grupo Amanhecer e convidados, na Praça Jornalista Betty Orsini, no Centro de Niterói, ao lado do Edifício Tower 2.000. Os dois eventos terão a participação do intérprete Nego, o grande convidado do Bloco Filhos da Pauta, que fará 'dobradinha' com Edu Cigano, intérprete oficial da agremiação.

Intérprete Nego também recebeu diploma | Foto: Fábio Gonçalves/Filhos da Pauta

O evento teve presença de equipes de imprensa do Rio, Niterói e também de veículos especializados na cobertura do samba e do Carnaval, como a 'Cadência da Bateria' e a Rádio Web Trilogia. Um dos momentos mais emocionantes foi a entrega de diplomas, como o nome dos jornalistas homenageados pelo 'Filhos da Pauta', aos familiares deles. "Estamos trabalhando desde abril do ano passado nesse projeto, com a proposta que objetiva, também, dar a devida visibilidade à história desses profissionais tão marcantes, todos também ligados à Niterói", declarou o presidente executivo do Filhos da Pauta, jornalista Sérgio Soares.





Fábio Gonçalves/Filhos da Pauta

Autor: Fábio Gonçalves/Filhos da Pauta | Descrição:

Emoção também não faltou durante a apresentação da escola de samba Cacique da São José, na apresentação do hino oficial do Carnaval de 2026, na voz do intérprete Rodrigo Gol. Representando segundo casal da escola, João Ribeiro e Lívia Machado mostraram talento e muita empolgação na apresentação, junto com outros segmentos da Cacique, que vai desfilar na sexta-feira de Carnaval (6), com uma grande homenagem ao baixista Arthur Maia, que morreu em dezembro de 2019, de infarto, aos 56 anos. "Trabalhamos para fazer mais um grande desfile, esperançosos também em conquistar o bi-campeonato", afirmou a diretora executiva da Cacique, Mônica Miranda.

Vida e obra - Nascido no bairro de Cascadura, no Rio, viveu quase toda vida em Niterói. O músico eclético encantou gerações, não apenas em carreira solo, mas também como produtor musical e integrante de bandas de artistas, como ele, consagrados da MPB: Ivan Lins, Luiz Melodia, Márcio Montarroyos, Lulu Santos, Jorge Benjor, Gal Costa, Djavan, Gilberto Gil, Ney Matogrosso, Ana Carolina, Caetano Veloso, George Benson, Juarez Moreira, Marisa Monte, Fernanda Fróes, Mart’nália, Roberto Carlos e Seu Jorge. Era também uma referência também na música internacional.