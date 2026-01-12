Habitação divulga lista de beneficiários para empreendimento Águas do Bosque

A Prefeitura de São Gonçalo, por meio da Secretaria de Habitação, está convocando os beneficiários selecionados para o empreendimento Águas do Bosque, localizado na Cidade de Lisboa, em Vista Alegre. A relação dos contemplados foi publicada no Diário Oficial da última sexta-feira, dia 9 de janeiro. Os relacionados devem entregar documentação para etapa de elaboração do dossiê e posterior análise pela Caixa Econômica Federal.

O atendimento acontecerá no 2° piso do Shopping Partage, no Espaço Mais Conhecimento, e será feito pela Secretaria de Habitação, tendo início na próxima segunda-feira (12), às 10h. A listagem com os beneficiários traz o dia em que cada um deve comparecer para entrega dos documentos. A data limite para entrega da documentação e abertura do dossiê é 31/03/2026.

A lista de beneficiários está disponível no link https://do.pmsg.rj.gov.br/diario/2026_01_09.pdf, com os nomes dos convocados e o dia do atendimento selecionado para cada grupo.

Somente será aberto dossiê dos beneficiários que entregarem a documentação completa, atualizada e legível. A entrega incompleta ou desatualizada impedirá a abertura do dossiê. O empreendimento Águas do Bosque tem 250 unidades e previsão de entrega em 2027.

Esta convocação não garante ao beneficiário o direito à unidade habitacional antes da análise e resposta da Caixa Econômica Federal. Será necessário cumprir todos os requisitos do Programa, haver disponibilidade de unidades habitacionais e de unidades adaptadas, além da renda de até R$ 2.850,00. Têm prioridade para convocação mães solteiras, decisões judiciais, pessoas em situação de rua, vítimas de violência doméstica, pessoas com deficiência e moradores de bairros próximos.

Participarão do processo candidatos inscritos no Cadastro Único e com dados atualizados há, no máximo, 24 meses. Os citados na listagem do dia 9 que estiverem com o telefone celular atualizado no CadÚnico também serão informados da convocação via mensagem de whatsapp e/ou ligação telefônica.