Família procura por jovem de 15 anos desaparecida em São Gonçalo

Menina foi vista pela última vez no Capote - Foto: Arquivo pessoal

Familiares da jovem Ingrid Firmino da Silva, de apenas 15 anos de idade, estão se mobilizando em busca da menina que está desaparecida desde sábado.

Segundo Gabriel, tio da jovem, ela foi vista pela última vez na região do Capote, em São Gonçalo. Ainda de acordo com ele, Ingrid mora no município do Rio e estava em São Gonçalo passando férias na casa da avó, no Jockey.

De acordo com a familia, Ingrid passa por problemas psicológicos e toma remédio controlado.

No momento em que desapareceu, Ingrid vestia um short bege e uma blusa rosa, segundo a família.

O desaparecimento foi registrado na 75°DP (Rio do Ouro).

Quem tiver qualquer informação do paradeiro da jovem pode entrar em contato com a delegacia ou com a familia através dos números: 21 964329656 (Gabriel).