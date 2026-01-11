Instagram Facebook Twitter Whatsapp
Carga de 106 metros provoca interdições na Serra das Araras neste domingo

Operação na Via Dutra terá bloqueio total da pista de subida no sentido São Paulo durante a noite e a madrugada

11 de janeiro de 2026 - 15:11
O transporte de uma carga especial com 106 metros de comprimento vai provocar interdições temporárias na Serra das Araras, na Rodovia Presidente Dutra (BR-116), entre a noite deste domingo (11) e a madrugada de segunda-feira (12). A operação ocorre em um dos trechos mais movimentados da via e exige atenção redobrada dos motoristas.

A ação é coordenada pela concessionária RioSP, com apoio da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e da Irga, empresa responsável pelo transporte da carga. Para garantir a segurança viária, haverá bloqueio total da pista de subida da serra, no sentido São Paulo, a partir das 22h deste domingo até as 5h de segunda-feira.

Nesta fase da operação, a carga — que tem como destino o Porto de Itaguaí — fará um deslocamento atípico: descerá pela pista de subida da Serra das Araras (sentido São Paulo) em um trecho de aproximadamente um quilômetro. Em seguida, o comboio retornará para a pista no sentido Rio de Janeiro e seguirá até o km 221, em Paracambi, onde está prevista uma nova parada.

Cronograma das interdições na Serra das Araras

Domingo (11/01)

22h - Bloqueio total da pista de subida no km 223,5, em frente à balança de Paracambi, e início do deslocamento da carga no km 239

Segunda-feira (12/01)

7h - Previsão de conclusão da operação e liberação total do tráfego

A concessionária recomenda que os motoristas evitem o trecho durante o período da interdição.

