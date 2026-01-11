Carga de 106 metros provoca interdições na Serra das Araras neste domingo

Transporte de carga de grandes proporções vai interditar a Serra durante toda madrugada - Foto: Divulgação

Transporte de carga de grandes proporções vai interditar a Serra durante toda madrugada - Foto: Divulgação

O transporte de uma carga especial com 106 metros de comprimento vai provocar interdições temporárias na Serra das Araras, na Rodovia Presidente Dutra (BR-116), entre a noite deste domingo (11) e a madrugada de segunda-feira (12). A operação ocorre em um dos trechos mais movimentados da via e exige atenção redobrada dos motoristas.

A ação é coordenada pela concessionária RioSP, com apoio da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e da Irga, empresa responsável pelo transporte da carga. Para garantir a segurança viária, haverá bloqueio total da pista de subida da serra, no sentido São Paulo, a partir das 22h deste domingo até as 5h de segunda-feira.

Nesta fase da operação, a carga — que tem como destino o Porto de Itaguaí — fará um deslocamento atípico: descerá pela pista de subida da Serra das Araras (sentido São Paulo) em um trecho de aproximadamente um quilômetro. Em seguida, o comboio retornará para a pista no sentido Rio de Janeiro e seguirá até o km 221, em Paracambi, onde está prevista uma nova parada.

Cronograma das interdições na Serra das Araras

Domingo (11/01)

22h - Bloqueio total da pista de subida no km 223,5, em frente à balança de Paracambi, e início do deslocamento da carga no km 239

Segunda-feira (12/01)

7h - Previsão de conclusão da operação e liberação total do tráfego

A concessionária recomenda que os motoristas evitem o trecho durante o período da interdição.