Caminhão-reboque pega fogo na Ponte Rio–Niterói

Um caminhão-reboque pegou fogo na noite deste sábado na Ponte Rio–Niterói, na pista sentido Niterói, e provocou forte impacto no trânsito. O incêndio também atingiu o veículo que era transportado, e ambos foram completamente destruídos. Não há informação sobre feridos nem sobre a origem das chamas.

O incidente causou lentidão intensa e longas retenções ao longo da via, afetando motoristas que seguiam em direção à Região Metropolitana Leste Fluminense. Equipes de apoio foram acionadas para atuar no local e garantir a segurança dos usuários da ponte.

Segundo a concessionária Ecovias Ponte, o tempo de travessia no sentido Niterói chegou a cerca de 34 minutos durante a ocorrência. Motoristas que passavam pelo local se assustaram com as chamas e registraram o incêndio em fotos e vídeos compartilhados nas redes sociais.