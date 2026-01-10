Infestação de abelhas interdita Campo São Bento, em Icaraí

O Campo São Bento, em Icaraí, Niterói, precisou ser interditado na tarde deste sábado. Uma árvore que abrigava uma grande colmeia de abelhas caiu, fazendo com que os animais tomassem todo o local.

Por precaução, Guardas Municipais evacuaram o parque e fecharam os portões.

Militares do Corpo de Bombeiros e agentes da Defesa Civil foram chamados para lidar com os insetos.

Segundo informações, uma mulher, que estava com seus dois filhos no local, acabou sendo ferroada próximo do olho. Não há informações sobre seu estado.