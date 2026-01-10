Eduardo Paes, prefeito do Rio, pede estudo sobre tabelamento de preços nas praias

O prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, afirmou nas redes sociais, neste sábado (10), que pediu um estudo para avaliar a hipótese de tabelar produtos vendidos na orla da cidade.

Essa medida teria como objetivo evitar os abusos econômicos e evitar uma subida de preços.

Paes afirmou que a referência para pensar nesse estudo foram as praias em Telaviv, em Israel, onde existe o tabelamento de preços no município.

“Diante do que tem acontecido, estou determinando que as secretarias de Ordem Pública e Defesa do Consumidor iniciem estudos para avaliarmos a viabilidade de implementação desse tabelamento em nossas praias!”, afirmou Paes em um trecho da postagem.

Eduardo Paes destacou que os comércios na praia precisam ter a autorização do município para funcionar e até fez uma comparação com os táxis, que prestam serviço a partir de bandeiradas fixas pelo poder concedente. O prefeito, no entanto, não afirmou o prazo para realização do estudo.