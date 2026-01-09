Grupo Amanhecer é atração de evento assistencial em Niterói

A primeira 'Roda de samba dos Anjos' de 2026 já tem data marcada, para os músicos do Grupo Amanhecer, que se apresentam no tradicional espaço, na Rua Portugal, em Maria Paula, Niterói, no próximo dia 11, a partir de 15 horas. A festa também terá a participação do cantores Pedrinho da Voz e Negra Black.

O evento também tem caráter beneficente, onde o acesso ao público será permitido mediante a entrega de um quilo de alimento não perecível ou qualquer valor acima de R$1. Quem for ao evento poderá usar a piscina e também haverá premiação no valor de R$100 para a mulher que estiver com o biquini mais 'estiloso'.

