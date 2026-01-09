EAV Parque Lage inicia projeto “Fazendo Arte no Parque" neste domingo (11)

A Escola de Artes Visuais do Parque Lage é uma das principais escolas de arte do Brasil e da América Latina, na formação de artistas e de novos públicos - Foto: Divulgação

A Escola de Artes Visuais do Parque Lage é uma das principais escolas de arte do Brasil e da América Latina, na formação de artistas e de novos públicos - Foto: Divulgação

A Escola de Artes Visuais (EAV) do Parque Lage abre a programação especial para as crianças no próximo domingo (11), a partir das 10h. No Mês das Férias, o "Fazendo Arte no Parque" será realizado sempre aos domingos, com edições ainda nos dias 18 e 25. É necessário fazer inscrição prévia pelo site www.eavparquelage.rj.gov.br, com valor de R$100 por dinâmica.

A primeira atividade será “Laboratório de inventos na Floresta”, para crianças de 6 a 12 anos, com Marrytsa Melo e Filipe Machado. A atividade será um convite para criar projetos integrando elementos naturais com circuitos eletrônicos, dando forma a inventos fantásticos. Isso explorando o fazer e a imaginação em vivências e trocas, utilizando componentes simples para trabalhos interativos.

“As atividades para as crianças fazem parte da nossa programação do Mês das Férias escolares. Apresentamos oficinas diversificadas, para desenvolver a curiosidade e criatividade dos pequenos. Em sua História, a EAV sempre desenvolveu atividades para todos os públicos, atraindo e conquistando pessoas de todas as idades", disse Tania Queiroz, diretora da EAV do Parque Lage.

A Escola de Artes Visuais do Parque Lage é uma das principais escolas de arte do Brasil e da América Latina, na formação de artistas e de novos públicos, contribuindo de maneira singular com a arte contemporânea brasileira. São mais de 50 cursos em diversas áreas para formação e desenvolvimento daqueles interessados em arte. Em 2025, a escola completou 50 anos, apresentando uma intensa programação para celebrar a data.

Confira a programação

➜ 11 de janeiro

Laboratório de inventos na Floresta

Com Marrytsa Melo e Filipe Machado

10h - 12h

6 a 12 anos

Como nasce um invento? A partir desta pergunta, vamos realizar um laboratório de criação em arte e tecnologia na floresta. Um convite para criar projetos integrando elementos naturais com circuitos eletrônicos, dando forma a inventos fantásticos. A atividade explora o fazer e a imaginação em vivências e trocas, utilizando componentes simples para trabalhos interativos.

➜ 18 de janeiro

Brincar, pular e desenhar

João Costa e Deise Alcantara

10h - 12h

5 a 12 anos

Brincar, pular e desenhar é uma oficina que encoraja a espontaneidade, o riso, a descoberta e o prazer de criar, mostrando que o desenho é, acima de tudo, um brincar individual e também, coletivo. Por meio de desafios lúdicos e movimentos do corpo, as crianças experimentam o desenho como gesto, sensação e descoberta. A proposta estimula coordenação motora, criatividade e presença, encorajando cada participante a criar de forma livre, divertida e expressiva — fazendo da arte um espaço de jogo e imaginação.

➜ 25 de janeiro

Movimento expressivo e criação

Regina Neves

10h - 12h

5 a 8 anos

A proposta tem como objetivo trabalhar com os princípios fundamentais da aprendizagem da dança: experimentação e reconhecimento do corpo em movimento. Uma vivência corporal lúdica que convida as crianças a explorar o movimento como forma de expressão artística.