MultiRio nas Férias: site gratuito reúne jogos, séries e atividades offline para crianças e adolescentes

O site tem como objetivo manter o vínculo com a educação fora do calendário letivo, reunindo conteúdos que incentivam a curiosidade, a criatividade e a convivência, sem transformar o tempo livre em rotina escolar - Foto: Divulgação

O site tem como objetivo manter o vínculo com a educação fora do calendário letivo, reunindo conteúdos que incentivam a curiosidade, a criatividade e a convivência, sem transformar o tempo livre em rotina escolar - Foto: Divulgação

Férias escolares combinam com tempo livre, imaginação e oportunidades de encontro. Com esse olhar, a MultiRio, Empresa Municipal de Multimeios da Prefeitura do Rio de Janeiro, lançou na última terça-feira (6) o MultiRio nas Férias, um site desenvolvido para ampliar as possibilidades de brincar, criar e compartilhar momentos durante o período de férias. O acesso é gratuito e está disponível em: https://multi.rio/multirionasferias/.

O site tem como objetivo manter o vínculo com a educação fora do calendário letivo, reunindo conteúdos que incentivam a curiosidade, a criatividade e a convivência, sem transformar o tempo livre em rotina escolar. O ambiente digital funciona como ponto de partida para propostas que seguem fora da tela, no cotidiano das famílias e nos territórios.

Organizado por idades, o MultiRio nas Férias reúne vídeos, jogos e materiais lúdicos para baixar e imprimir, como livros para colorir, paper toys e flashcards. Entre os conteúdos disponíveis estão a série de animação brasileira Juro que Vi, inspirada em lendas e mitos do país e narrada por atores nacionais, a série Que Medo, além de jogos como Dá o Papo e outras propostas pensadas para o uso coletivo, entre amigos e familiares. O site também apresenta vídeos com sugestões de passeios pelo Rio de Janeiro, conectando cultura, cidade e descobertas.

A iniciativa se baseia no edutenimento — a combinação entre educação e entretenimento — ao organizar conteúdos que estimulam o brincar compartilhado, a criação e as trocas entre crianças, adolescentes e adultos. O acesso digital organiza os conteúdos, enquanto as atividades ganham forma no papel, na conversa, na brincadeira e na convivência.

“O MultiRio nas Férias nasce da ideia de que educação também acontece no brincar e na convivência. Os materiais foram pensados para circular entre crianças, famílias e amigos, criando momentos de troca, conversa e diversão durante as férias. O conteúdo dialoga com o cotidiano das famílias e com diferentes formas de aprender fora do calendário escolar”, afirma Angelina Moreira, presidente da MultiRio.