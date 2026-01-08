Conexão Verde nasce do esforço de um morador e transforma o cenário ambiental de Petrópolis

César Magno Moreira dos Santos dedica a própria vida ao sonho que carrega há décadas: viver em um mundo sem lixo - Foto: Divulgação

César Magno Moreira dos Santos dedica a própria vida ao sonho que carrega há décadas: viver em um mundo sem lixo - Foto: Divulgação

O Projeto Conexão Verde vem mudando a realidade ambiental de Petrópolis, mas sua história começou muito antes. Desde 1996, o empresário César Magno Moreira dos Santos dedica a própria vida ao sonho que carrega há décadas: viver em um mundo sem lixo.

“Meu sonho sempre foi esse: viver em um mundo sem lixo. Enquanto eu puder, vou trabalhar por isso”, afirma o empresário. O Conexão Verde conta atualmente com 26 Pontos de Entrega Voluntária (PEVs), todos instalados com monitoramento por sensores de presença, garantindo organização e impedindo o descarte irregular. Nos PEVs, a Prefeitura faz a coleta dos resíduos comuns, enquanto os catadores recolhem o material reciclável, fortalecendo a economia circular e a reciclagem local.

Recentemente, o projeto ganhou novos parceiros: a APA de Petrópolis e o ICMBio. As instituições uniram forças ao Conexão Verde e mantêm um ponto oficial de coleta de lixo em frente à unidade, ampliando o alcance do descarte correto.

A recuperação de áreas degradadas também é um dos pilares da iniciativa. O Lago de Correias, que durante anos acumulou lixo, passou por uma transformação profunda. Uma megaoperação com apoio do INEA retirou 20 mil caminhões de resíduos do local.

Lago de Correias: símbolo da recuperação ambiental

Entre as intervenções mais marcantes realizadas pelo Conexão Verde está a despoluição e revitalização do Lago de Correias, que por muitos anos acumulou lixo, entulho e resíduos provenientes de descarte irregular.

A operação de limpeza começou em junho de 2022, quando o projeto identificou o estado crítico da área e iniciou o processo de retirada manual do lixo, com o uso de 500 carrinhos de obra. Em 2024, com apoio do INEA, a intervenção ganhou escala e passou a ser realizada com caminhões. Em apenas seis meses, o cenário estava completamente transformado.

Ao todo, foram retirados 20 mil caminhões de resíduos do lago. A área recebeu 140 caminhões de pedras artesanais, que reforçaram o terreno e evitaram novos deslizamentos. A recuperação incluiu o plantio de 680 árvores nativas, realizado com participação direta da comunidade: 149 crianças plantaram mudas identificadas com seus próprios nomes, em uma atividade acompanhada por caminhadas ecológicas e orientações ambientais.

O resultado é um espaço revitalizado, agora monitorado por câmeras, que garantem a segurança e evitam o retorno do descarte irregular. A biodiversidade também reapareceu: três patinhos passaram a habitar o lago, simbolizando a regeneração do ecossistema.

Viaduto do Cafubira: de lixão a área revitalizada

Outra transformação emblemática promovida pelo Conexão Verde foi a limpeza e recuperação do Viaduto do Cafubira, que antes era utilizado como lixão. Com mobilização de moradores, apoio técnico e estrutura cedida por parceiros, o local foi revitalizado e voltou a ser um espaço seguro, limpo e monitorado.

Agora o local conta com câmeras que orientam as pessoas indicando o local correto para o descarte do lixo, seja vidro ou reciclável.

Parcerias ambientais ampliam o impacto do projeto

Nos últimos anos, o Conexão Verde ganhou aliados que deram escala às ações. A APA de Petrópolis e o ICMBio passaram a colaborar com o projeto, mantendo um ponto oficial de descarte em frente à unidade de conservação. A parceria reforça a importância da proteção ambiental e amplia a área de atuação do projeto.

O líder comunitário Sebastião Santos (Tião), reconhecido nacionalmente por sua participação no documentário Lixo Extraordinário, apoia diretamente o Conexão Verde em palestras e ações educativas com catadores e moradores, fortalecendo a dimensão social do projeto.

Expansão e sustentabilidade: o crescimento do projeto

Desde seu lançamento oficial, em julho de 2022, o Conexão Verde instalou mais de 20 caçambas e inauguração de vários PEVs em diferentes regiões do município, como Pedro do Rio, Cachoeira da Rocinha, Alto do Pegado, Secretário, Hortomercado Municipal, Catobira e Posse.

A expansão segue em ritmo acelerado, impulsionada pela confiança da população e pela articulação com autoridades ambientais. Até uma escola municipal recebeu um ponto de coleta de lixo. A Escola Municipal Augusto Pugnaloni também recebeu um PEV, reforçando o trabalho de educação ambiental com estudantes.

Um sonho que mobilizou uma cidade

O Conexão Verde representa a força da mobilização individual que se transforma em movimento coletivo. O trabalho iniciado sozinho por César, em 1996, se multiplicou em parcerias, ações estruturantes, educação ambiental e resultados concretos no território.

Hoje, o projeto é apontado como referência local de preservação, cidadania e transformação urbana, uma prova de que impacto ambiental positivo nasce quando comunidade, poder público e iniciativa privada caminham na mesma direção.

O sonho de César, de viver em um mundo sem lixo, deu origem a uma rede que está mudando Petrópolis, bairro por bairro, lago por lago, família por família. E continua crescendo.