Maricá distribui hortaliças e legumes produzidos em praças agroecológicas do município

A Prefeitura de Maricá, por meio da Secretaria de Agricultura e Pecuária, realizou ontem (06) a distribuição de hortaliças e legumes frescos - produzidos sem o uso de agrotóxicos - com o objetivo de fortalecer a segurança alimentar de famílias do município. A ação aconteceu em três unidades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS): Bosque Fundo, Inoã e Marine, em São José do Imbassaí. Ao todo, foram entregues 60 caixas de alimentos.

Os alimentos distribuídos são produzidos e colhidos nas praças agroecológicas do município, com a proposta de oferecer produtos frescos e incentivar uma alimentação mais saudável. A definição das instituições beneficiadas ocorre de acordo com a demanda e a necessidade identificadas, e as distribuições são realizadas semanalmente, sempre às terças-feiras, pela Secretaria de Agricultura e Pecuária.

“Eu sinto muita alegria em ver essas hortaliças e legumes sendo entregues para quem mais precisa. Esse trabalho nas praças agroecológicas é feito com muito carinho e pensando na economia e na segurança alimentar das famílias”, disse o secretário de Agricultura e Pecuária, Wagner Soares.

A coordenadora do CRAS de Inoã, Lais Dias, destacou a importância do projeto para o atendimento às famílias em situação de vulnerabilidade social. “O projeto Cesta Verde tem ajudado muitas famílias, proporcionando mais segurança alimentar para nossa população”, afirmou.