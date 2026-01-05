Passaporte de Eliza Samudio é achado em Portugal após 15 anos
O achado aconteceu no final de 2025, mas só agora veio à tona
O crime que parou o Brasil e chocou o mundo do futebol acaba de ganhar um novo capítulo. Quinze anos depois do assassinato de Eliza Samudio, o passaporte da modelo foi encontrado no fundo de uma estante de um apartamento em Portugal.
O achado aconteceu no final de 2025, mas só agora veio à tona. O documento foi entregue nesta segunda-feira (5) ao Consulado do Brasil em Lisboa, que já confirmou que o passaporte é original e verdadeiro.
Um morador do apartamento, identificado apenas como José, contou que encontrou o documento no meio de livros antigos em uma estante da sala. O imóvel é compartilhado por várias pessoas. José disse que, por curiosidade, resolveu mexer na prateleira após voltar de uma viagem de trabalho e deu de cara com o nome de Eliza.
O passaporte traz um mistério que está deixando as autoridades atentas. Ele foi emitido em 2006 e valia até 2011. No entanto, existe apenas um registro de entrada em Portugal, no dia 5 de maio de 2007. Não há carimbo de saída.
O grande problema é que Eliza estava no Brasil entre 2009 e 2010, quando conheceu o goleiro Bruno, engravidou e acabou sendo vítima do crime brutal.
Relembre o caso
Eliza Samudio desapareceu em 2010. O goleiro Bruno, na época ídolo do Flamengo, foi condenado pelo planejamento do crime. O corpo da modelo nunca foi encontrado, o que alimenta lendas e teorias da conspiração até hoje.
Agora, o Itamaraty foi acionado e a polícia deve investigar quem morou no apartamento em Lisboa nos últimos anos para tentar descobrir como o documento foi parar lá.