Oficina do Parque promove 'Sextas Lúdicas' com programação gratuita para crianças em Niterói

As inscrições para o projeto serão realizadas presencialmente, na sede da Oficina do Parque, entre os dias 5 e 8 de janeiro

relogio min de leitura | Escrito por Redação | 05 de janeiro de 2026 - 09:27
Com a chegada das férias escolares, a Oficina do Parque, Organização da Sociedade Civil (OSC) sediada no bairro Maceió, em Niterói, prepara uma agenda especial voltada para o público infantil. A partir do dia 10 de janeiro, o projeto “Sextas Lúdicas” passa a oferecer atividades gratuitas sempre às sextas-feiras, reunindo brincadeira, aprendizado e convivência comunitária.

Até o dia 27 de fevereiro, crianças de diferentes idades poderão participar de uma programação diversificada, que inclui gincanas com jogos educativos, oficinas de brinquedos com reutilização de materiais recicláveis, contação de histórias e outras atividades lúdicas pensadas para estimular a criatividade e o trabalho coletivo. As ações acontecem em dois turnos, pela manhã e à tarde, ampliando o acesso das famílias interessadas.

Fundada em janeiro de 2003, a Oficina do Parque tem como missão promover o desenvolvimento humano e comunitário por meio da integração entre cultura, educação, tecnologia e sustentabilidade. A proposta é contribuir para a construção de sociedades mais justas, criativas e participativas, com foco no fortalecimento dos vínculos comunitários.

A organização atua principalmente em territórios populares, adotando estratégias metodológicas inovadoras que valorizam o protagonismo social, a diversidade e a transformação das realidades locais. Por meio de atividades educativas e culturais, a OSC aposta no brincar como ferramenta de aprendizado e cidadania.

As inscrições para o projeto serão realizadas presencialmente, na sede da Oficina do Parque, entre os dias 5 e 8 de janeiro. A participação é gratuita.

oficina do parque sextas lúdicas

