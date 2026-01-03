Trump divulga imagem de captura do presidente da Venezuela, Nicolás Maduro

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, revelou uma imagem de Nicolás Maduro, presidente da Venezuela que foi capturado nesta manhã de sábado (03), vendado com óculos, usando um moletom e supostamente algemado, dentro do navio USS Iwo Jima.

A ofensiva contra Maduro também capturou a esposa do líder venezuelano, Cilia Flores. Ambos estão sendo levados para Nova York, a bordo de um dos navios da Marinha norte-americana posicionados no Caribe desde o fim de 2025.

Trump afirmou que ainda está decidindo o futuro da Venezuela. Em entrevista, o líder norte-americano afirmou que os EUA passarão a estar “fortemente envolvidos” com a indústria petroleira da Venezuela.

Na entrevista, Trump disse ainda que assistiu ao vivo à captura de Nicolás Maduro, transmitida por agentes que participaram da missão em Caracas. "Foi como ver um programa televisivo", afirmou.

Trump também afirmou que a ofensiva contra a Venezuela estava prevista pra acontecer quatro dias antes. As condições climáticas adiaram o ataque.