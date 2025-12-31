Praia de Icaraí começa a receber primeiros grupos para a virada do Ano Novo

Casal saiu de São Gonçalo, onde mora no bairro Jardim República, na região do Arsenal, para passar a virada em Icaraí - Foto: Kiko Charret

Os primeiros grupos já começaram a ocupar a areia da Praia de Icaraí, em Niterói, para celebrar a chegada do Ano Novo. Desde o fim da manhã desta terça-feira (31), moradores e visitantes se organizam para garantir um bom lugar e acompanhar de perto a programação da virada.

Entre os primeiros a chegar estão Sandra Rocha, de 66 anos, técnica de enfermagem, e João Teixeira, de 58, que trabalha com manutenção predial. O casal saiu de São Gonçalo, onde mora no bairro Jardim República, na região do Arsenal, para passar a virada em Icaraí.

Com a estrutura montada ainda cedo, eles trouxeram tudo o que pretendem consumir ao longo do dia. No cardápio, salada de maionese, frango assando, sanduíches, cerveja e refrigerante. A ideia é não sair da praia até o fim da festa. “Só saio quando acabar”, disse Sandra.

A expectativa para a programação musical também anima o casal, que se define como pagodeiro. Eles dizem gostar de Nando Reis, mas a maior expectativa da noite é pela apresentação da Viradouro e, principalmente, por Ludmilla, apontada como o grande destaque da virada. “A Ludmilla é a grande estrela”, disse Sandra, que se declara fã da cantora.

Ao fazer um balanço do ano que termina, o sentimento é de gratidão. “Foi um ano bom, com muita saúde. A gente com saúde tá ótimo”, resumiu. Para 2026, o desejo é simples e direto. “Que seja um ano melhor que 2025. Com muita paz, saúde, tranquilidade e alegria.”

Mesmo passando a virada fora de casa, Sandra conta que o espírito de celebração segue o mesmo. “Minha casa é uma casa alegre. Pagode, churrasco, casa cheia”, disse, explicando que a decisão de passar o Réveillon em Icaraí foi para viver a festa até o último minuto, de frente para o mar.

Ao longo do dia, a expectativa é de que o movimento aumente na praia, com a chegada de famílias e grupos de amigos que escolheram Icaraí como ponto de encontro para receber o novo ano.