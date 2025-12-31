Instagram Facebook Twitter Whatsapp
Ressaca - Praia de Piratininga já tem onda grande e bandeira vermelha

Marinha emitiu alerta de ressaca, que deve durar até dia 1°

relogio min de leitura | Escrito por Renata Sena | 31 de dezembro de 2025 - 12:35
Quem pretende aproveitar o último dia do ano à beira-mar precisa redobrar a atenção. A Praia de Piratininga, na Região Oceânica de Niterói, já apresenta condições de ressaca, com ondas altas e bandeira vermelha hasteada ao longo da areia nesta terça-feira (31).

A sinalização indica risco elevado para banho de mar, especialmente para crianças, idosos e pessoas com pouca experiência em áreas de correnteza. Com o aumento do movimento nas praias por conta das celebrações de Réveillon, o alerta se torna ainda mais importante.


A ressaca provoca mudanças no comportamento do mar, com ondas mais fortes, formação de valas e correntes de retorno, que podem arrastar banhistas mesmo próximos à faixa de areia. Em Piratininga, o cenário já é de mar agitado, exigindo cautela de quem insiste em entrar na água.

A orientação é respeitar as bandeiras de sinalização, evitar o banho de mar em trechos com bandeira vermelha e seguir as recomendações dos guarda-vidas.

Tags:

praia de Piratininga ressaca Réveillon

