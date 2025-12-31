Instagram Facebook Twitter Whatsapp
Dólar R$ 5,5018 | Euro R$ 6,4679
Search
Search
Instagram Facebook Twitter Whatsapp
Search

Niteroienses aproveitam dia na praia antes da virada de ano

Diferente dos dias anteriores, sol pouco apareceu no céu, mas calor segue intenso na cidade

relogio min de leitura | Escrito por Renata Sena | 31 de dezembro de 2025 - 12:24
Niterói terá grande festa na Praia de Icaraí. Queima de fogos deve durar 18 minutos
Niterói terá grande festa na Praia de Icaraí. Queima de fogos deve durar 18 minutos -

Embora o sol ainda não tenha aparecido, a temperatura segue alta, o que aumenta a expectativa de grande público para a tradicional virada de ano nas areias das praias de Niterói. 

Embora o ponto principal de comemoração da cidade seja a Praia de Icaraí, restaurantes e quiosques das outras praias da cidade se organizam para eventos privados e com menor público. 

No mais tradicial quiosque de Camboinhas, os preparativos começaram cedo. O evento, que espera receber cerca de 300 pessoas, teve os ingressos vendidos e esgotados já em novembro. 

As festas privadas viraram uma ótima opção para quem quer ver os fogos sem a aglomeração dos eventos gratuitos. 

"Aqui nós teremos música ao vivo, ambiente com segurança, banheiro limpo e as famílias podem trazer a ceia e as bebidas. Além de ver os fogos que, normalmente, a prefeitura coloca aqui, ainda é possível ver os fogos de Copacabana" contou o proprietário de um dos quiosques. 

"Eu prefiro esses eventos, pois tenho criança e assim fica mais fácil e organizado para mantê-los bem. Na nossa opinião é um investimento que vale a pena", contou a empresária Roberta Souza, de 39 anos. 

De acordo com o Clima Tempo pode chover ainda nesse último dia do ano, porém não há previsão de temporal. Durante a virada, a temperatura deve estar por volta dos 25° graus.

Matérias Relacionadas