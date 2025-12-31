Niteroienses aproveitam dia na praia antes da virada de ano

Niterói terá grande festa na Praia de Icaraí. Queima de fogos deve durar 18 minutos - Foto: Kiko Charret

Niterói terá grande festa na Praia de Icaraí. Queima de fogos deve durar 18 minutos - Foto: Kiko Charret

Embora o sol ainda não tenha aparecido, a temperatura segue alta, o que aumenta a expectativa de grande público para a tradicional virada de ano nas areias das praias de Niterói.

Embora o ponto principal de comemoração da cidade seja a Praia de Icaraí, restaurantes e quiosques das outras praias da cidade se organizam para eventos privados e com menor público.

No mais tradicial quiosque de Camboinhas, os preparativos começaram cedo. O evento, que espera receber cerca de 300 pessoas, teve os ingressos vendidos e esgotados já em novembro.

As festas privadas viraram uma ótima opção para quem quer ver os fogos sem a aglomeração dos eventos gratuitos.

"Aqui nós teremos música ao vivo, ambiente com segurança, banheiro limpo e as famílias podem trazer a ceia e as bebidas. Além de ver os fogos que, normalmente, a prefeitura coloca aqui, ainda é possível ver os fogos de Copacabana" contou o proprietário de um dos quiosques.

"Eu prefiro esses eventos, pois tenho criança e assim fica mais fácil e organizado para mantê-los bem. Na nossa opinião é um investimento que vale a pena", contou a empresária Roberta Souza, de 39 anos.

De acordo com o Clima Tempo pode chover ainda nesse último dia do ano, porém não há previsão de temporal. Durante a virada, a temperatura deve estar por volta dos 25° graus.