Água na torneira é sinônimo de uma nova vida para quatro mil pessoas em Itaboraí

A mudança, aguardada por anos, é resultado das obras que implantaram mais de vinte quilômetros de redes de abastecimento, levando regularidade a uma região historicamente marcada por falhas no fornecimento - Foto: Divulgação

A mudança, aguardada por anos, é resultado das obras que implantaram mais de vinte quilômetros de redes de abastecimento, levando regularidade a uma região historicamente marcada por falhas no fornecimento - Foto: Divulgação

Abrir a torneira e encontrar água tratada passou a fazer parte da rotina dos moradores do bairro Gebara, em Itaboraí. A mudança, aguardada por anos, é resultado das obras que implantaram mais de vinte quilômetros de redes de abastecimento, levando regularidade a uma região historicamente marcada por falhas no fornecimento. Com isso cerca de quatro mil pessoas vivenciam os impactos positivos dessa transformação.

Na região foram implantados 23 quilômetros de rede, beneficiando cerca de quatro mil pessoas. Durante anos, a população precisou recorrer a fontes alternativas de abastecimento ou à compra de galões de água para consumo, o que comprometia o orçamento doméstico.

Um desses moradores é o auxiliar de serviços gerais Cláudio Leitão, que vive no bairro desde que nasceu. Ele relembra a infância marcada pela escassez de água.

“Aqui era um verdadeiro deserto. Eu andava muito para conseguir água, atravessava a estrada para encher garrafas, porque a água do poço não dava para usar. Para beber, eu precisava comprar. Quando a rede chegou, fiz logo o cadastro na Águas do Rio e solicitei a ligação”, conta.

Além do fornecimento regular de água, Cláudio viu outra questão importante ser resolvida com a chegada da fatura em seu endereço.

“O comprovante de residência foi fundamental para regularizar uma questão importante e garantir o meu endereço trazendo mais segurança no dia a dia”, afirma.

A mudança trouxe mais conforto ao dia a dia.

“Eu tinha dificuldade até para tomar banho. Agora, com água chegando certinho, quero melhorar ainda mais minha casa. Quem sabe até colocar uma piscina”, diz, sorrindo.

Mais regiões contempladas em 2026

Diretor executivo da Águas do Rio, Diogo Freitas destaca que, nos primeiros anos da concessão, importantes intervenções foram realizadas em Itaboraí, promovendo melhorias no abastecimento em diversos bairros. Entre as ações estão a implantação de redes em regiões como Areal, Jardim Ferma, Retiro, Centro, e Esperança, onde estão sendo assentados mais de 40 quilômetros de rede, além da modernização das Estações de Tratamento de Água e da implantação da Adutora Paraíso, que amplia a oferta para a região central e bairros do entorno.

“São ações que qualificam o serviço e levam mais qualidade de vida à população, acompanhando o desenvolvimento do município. Esse é o nosso propósito: transformar vidas”, afirma.

Para 2026, estão previstas novas intervenções em todo o município, com a implantação de quase 100 quilômetros de novas redes de água em bairros como Itambi, João Caetano e Jardim Itambi. A concessionária também vai instalar novos sistemas de bombeamento em pontos estratégicos da cidade, ampliando ainda mais a eficiência da distribuição de água em diversas regiões.