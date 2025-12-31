Explosão em subestação de Alcântara afetou fornecimento de energia em seis municípios

Uma explosão na subestação de energia da Enel, em Alcântara, São Gonçalo, deixou milhares de pessoas sem energia elétrica na madrugada desta quarta-feira (31). Cerca de 99% dos clientes afetados já tiveram o fornecimento normalizado. O incidente afetou seis municípios.

De acordo com a Enel, "no momento da explosão, a região de São Gonçalo onde a subestação está localizada estava impactada por fortes chuvas e descargas atmosféricas."





A empresa afirmou que "desde o primeiro momento da ocorrência, a distribuidora realizou manobras remotas na rede para reduzir o número de clientes impactados, enquanto técnicos inspecionaram a subestação para identificar o defeito".

Até o início da manhã, segundo a Enel, 99% dos clientes já estavam com a energia normalizada. Residências de São Gonçalo, Niterói, Maricá, Itaboraí, Duque de Caxias e Magé foram afetadas.

Ainda de acordo com a Enel, cerca de 4 mil clientes ainda estão sem energia. "As equipes seguem atuando nos reparos para normalizar o fornecimento para cerca de 4 mil clientes afetados do município de São Gonçalo."