Estiagem reduz captação de água e afeta abastecimento em Maricá

Águas do Rio opera com apenas 25% da capacidade e prevê normalização após chuvas

relogio min de leitura | Escrito por Redação | 30 de dezembro de 2025 - 19:22
Moradores podem ficar sem água nos primeiros dias do ano

Devido à estiagem prolongada, ocasionada pela ausência de chuvas, aliada às altas temperaturas e ao consumo elevado, a Águas do Rio está operando com 25% da capacidade de captação de água bruta para envio às unidades de tratamento (ETAs) Ponta Negra e Maricá.

Os distritos de Itaipuaçu e Inoã estão recebendo reforço no abastecimento por meio do Sistema Imunana-Laranjal.

Com isso, o abastecimento em partes do município de Maricá encontra-se comprometido. A expectativa é que a situação seja normalizada com as chuvas previstas para os próximos dias.

Diante deste cenário, a empresa disponibiliza abastecimento alternativo por meio de caminhão-pipa e orienta os moradores a utilizarem a água de forma consciente, mantendo a reserva de cisternas e caixas d’água para atividades prioritárias durante o período. A Águas do Rio reforça que está à disposição pelo telefone 0800 195 0 195, para ligações gratuitas e mensagens via WhatsApp.

Águas do Rio Maricá

