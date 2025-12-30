IPTU, IPVA, lista escolar: veja como organizar as finanças para o início do ano

O começo do ano sempre é marcado por gastos pontuais e incômodos para o bolso de todo brasileiro. Janeiro é um mês que prevê despesas como IPTU, IPVA, lista de material escolar, entre outros.

E como em todos os anos, as pessoas fazem contas para saber como está o orçamento de Natal, de Ano Novo e dos gastos já previstos no primeiro mês do ano. O advogado Ícaro Siqueira, 23, conta que já começou a se organizar para o início de 2026.

"Janeiro é um mês que preciso de um planejamento e um controle maior dos gastos. Preciso repensar os gastos da casa, do carro, então é sempre difícil. Essas obrigações do começo do ano faz com que seja um período mais intenso", disse Ícaro.

Porém, ele vê com otimismo o período curto e conta que espera o 'respiro' dos próximos meses: "Minha visão é de otimismo. Este é o período de maior desembolso, né? Depois a pressão já diminui e dá para curtir um pouco mais em outras coisas", completou.

Ícaro confessa que o começo do ano é complicado, mas vê otimismo pelo desafogo dos meses seguintes | Foto: Arquivo Pessoal

O gerente administrativo Eduardo Junior, 49, conta que mesmo com os gastos pós-virada, se prepara sempre para poder comemorar, com responsabilidade, ao lado dos familiares:

"Não deixo de fazer as coisas. Eu gosto dessa época, já que é uma oportunidade boa de reunir familiares de longe, filhos, sobrinhos... É só se preparar bem para fazer as coisas certas e algumas podem ficar para depois. É bom começar o ano tranquilo com as contas", explicou o administrador.

Eduardo Junior prepara os gastos para curtir e pagar com tranquilidade as contas de janeiro | Foto: Arquivo Pessoal

Aplicativos ajudam na organização financeira

O economista Jayme Martelotte, 31, é formado pela UFF e mora no Peru desde janeiro de 2024. No ramo há oito anos, ele explica que aplicativos financeiros se tornaram importantes e úteis no cotidiano nos últimos anos.

"Com certeza são úteis hoje em dia. Passaram a solucionar a falta de organização de algumas famílias que, em alguns casos, nem sabem para onde o dinheiro está indo. Ajuda a centralizar os gastos e criar algumas metas. Os melhores apps trabalham com educação comportamental, mostrando padrões de consumo, alertando excessos e incentivando hábitos saudáveis, como poupar e investir."

Jayme conta que a educação financeira precisa estar na vida das crianças também: "É fundamental para as crianças já crescerem nessa realidade. Educação financeira não é sobre dinheiro, é sobre comportamento e escolhas. Crianças que aprendem desde cedo conceitos como poupar, planejar e diferenciar desejo de necessidade crescem muito mais preparadas para a vida adulta."

Jayme dá dicas de como se programar financeiramente | Foto: Arquivo Pessoal

O economista também aproveitou para dar algumas dicas de como preparar a vida financeira. Segundo ele, não é difícil, mas tem que ter força de vontade de começar. Segundo ele, o início precisa ser simples e o ideal é ter metas possíveis de alcançar.

"O segredo é começar simples e ser consistente. Não adianta buscar o aplicativo mais complexo se a pessoa não tem o hábito de registrar e analisar seus gastos. O ideal é escolher uma ferramenta que seja fácil de usar, criar metas realistas e revisar os números com frequência.

Uma boa estratégia é listar todos os gastos fixos do mês, como IPTU, IPVA, material escolar e contas básicas, separando-os dos gastos variáveis. Criar uma reserva específica para despesas sazonais ao longo do ano ajuda a diluir o impacto desses pagamentos concentrados. Outra dica prática é parcelar tributos quando possível, evitar compras por impulso logo após as festas e usar aplicativos de controle financeiro para acompanhar entradas e saídas em tempo real.



Exemplos de alguns apps:

Mobills: Um dos mais conhecidos, oferece controle de gastos, gráficos e metas, com versões gratuitas e pagas com mais recursos, como automação.

Organizze: Intuitivo, permite registrar e acompanhar finanças de contas e cartões em um só lugar, com funcionalidades robustas.

Minhas Economias: 100% gratuito, permite controle manual e completo, com sincronização bancária e foco em objetivos pessoais.

Monefy: Focado em gráficos visuais de distribuição de despesas, com controle diário de orçamento e calculadora.

Spendee: Ideal para finanças compartilhadas e controle de várias moedas, com versão limitada gratuita e opção paga.

Money Lover: Bom para quem lida com diversas moedas, oferece controle e acompanhamento financeiro.

Tin-din: Plataforma gamificada de Educação Econômico-Financeira que ajuda crianças e jovens a aprenderem sobre dinheiro de forma prática e divertida.