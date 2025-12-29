Restaurante do Povo de São Gonçalo terá ceia de Ano Novo dia 31

Com a chegada do fim do ano, os gonçalenses devem ficar atentos ao funcionamento das repartições públicas municipais. O prefeito Capitão Nelson decretou ponto facultativo nos dias 31 de dezembro e 2 de janeiro. Com a medida, a maioria das repartições funciona até esta terça-feira (30) e retoma os atendimentos ao público no dia 5 de janeiro. Os serviços indispensáveis serão mantidos.

O Restaurante do Povo de São Gonçalo vai preparar uma ceia especial na próxima quarta-feira (31), véspera de Ano Novo. A unidade vai funcionar normalmente, a partir das 7h, com o café da manhã, e o almoço será servido a partir das 11h. Durante a semana, o local fecha apenas no dia 1º de janeiro (quinta-feira).

Os servidores lotados nas secretarias municipais de Conservação e de Desenvolvimento Urbano, Saúde e Defesa Civil e de apoio administrativo escalados pelas chefias imediatas em virtude de exigências técnicas, essencialidade ou por motivo de interesse público vão trabalhar, normalmente, durante todo o período da semana do Ano Novo – de quarta (31 de dezembro) até domingo (4 de janeiro).

Na área da saúde, todas as unidades de urgência e emergência estarão funcionando 24h. São elas: Unidades Municipais de Pronto Atendimento (Umpas) do Pacheco, Nova Cidade e Santa Luzia; prontos-socorros Central (PSC) e Infantil (PSI), ambos no Zé Garoto; Maternidade Municipal Dr. Mário Niajar, em Alcântara, e a emergência da saúde mental que funciona no Hospital Luiz Palmier (HLP), no Zé Garoto.

O Centro de Atenção Psicossocial (Caps) Francisco dos Santos Siqueira, no Centro (Rua General Antônio Rodrigues, 250, Centro) e o Centro de Atenção Psicossocial de Álcool e Drogas (Capsad) Dr. Daniel Gomes da Silva, em Vila Três (Rua Augusto Franco, 52, Vila Três) também funcionam 24h durante todo o período.

Todas as outras unidades de saúde da atenção primária à saúde, saúde coletiva e especializada ficam fechadas de quarta-feira (31) até domingo (04). Elas funcionam em seus horários de rotina, a maioria das 8h às 17h, até esta terça-feira (30). São elas: todos os postos de saúde, clínicas, Ciesg, PAMs, CER III, Espaço Rosa, Cavems e polos sanitários. Todos reabrem na segunda-feira (05).