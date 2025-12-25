Fundação para a Infância e Adolescência distribuirá pulseiras de identificação para crianças e adolescentes na Rodoviária do Rio

O Governo do Estado, por meio da Fundação para a Infância e Adolescência (FIA-RJ), distribuirá pulseirinhas de identificação, na Rodoviária do Rio, na Zona Portuária da cidade, nas próximas segunda e terça-feira (29 e 30/12). O objetivo da ação, que acontece pelo programa SOS Crianças Desaparecidas, é de prevenir o desaparecimento de crianças e adolescentes durante o fim de ano.

"A Rodoviária do Rio é um ponto estratégico, com intensa circulação de pessoas de diferentes regiões do estado e do país, especialmente neste período de fim de ano. Por isso, ações preventivas como essa são fundamentais para proteger nossas crianças e adolescentes e orientar as famílias sobre a importância da identificação e do cuidado redobrado em locais com grande fluxo", destacou o governador Cláudio Castro.

A ação, que será realizada das 9h às 15h, no segundo piso da rodoviária, também visa engajar os cidadãos para adotarem práticas de prevenção, como a identificação correta das crianças e o acompanhamento atento em locais de grande circulação. Durante o evento, uma equipe especializada da FIA-RJ, composta por assistentes sociais, psicólogos e outros profissionais, estará disponível para prestar orientações aos responsáveis, esclarecer dúvidas e garantir o bem-estar e a segurança das crianças e adolescentes.

"A união de esforços é o melhor caminho para evitar o desaparecimento de crianças e adolescentes. Nessa época do ano, temos que ter atenção mais do que redobrada. O trabalho dos técnicos no local servirá como meio de conscientização sobre os cuidados necessários para evitar novos casos", enfatizou o gerente do programa SOS Crianças Desaparecidas, Luiz Henrique Oliveira.