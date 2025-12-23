NUAM da Engenhoca amplia rede de suporte a mulheres em situação de vulnerabilidade

A Prefeitura de Niterói segue com o compromisso de oferecer acolhimento e proteção às mulheres. Nesta terça-feira (23), foi inaugurado um Núcleo de Acolhimento à Mulher (NUAM) na Policlínica Regional da Engenhoca. A iniciativa amplia a rede municipal de atendimento especializado e humanizado, oferecendo suporte qualificado a mulheres em situação de vulnerabilidade.

O espaço integra as políticas públicas voltadas à promoção da saúde, à prevenção de violências e ao fortalecimento do cuidado integral à mulher. Estruturado para garantir acolhimento com escuta sensível, o novo núcleo oferece atendimento multiprofissional e proporciona encaminhamentos adequados dentro da rede de saúde e de proteção social do município.

O prefeito Rodrigo Neves reforçou o compromisso da gestão pública com a agenda feminina e lembrou que Niterói tem uma trajetória de garantia de direitos, de incentivo e apoio ao protagonismo das mulheres.

Leia também:

INSS altera atendimento no Natal e no Ano Novo; Saiba mais



Indulto de Natal exclui condenados por atentado à democracia



“Niterói desenvolveu um trabalho inspirador para outras cidades no que diz respeito à rede de prevenção à violência contra a mulher. Qual cidade possui uma rede estruturada de prevenção à violência contra a mulher como a de Niterói? Infelizmente, o Brasil registra hoje de quatro a cinco feminicídios por dia. Em Niterói, desde fevereiro, não tivemos nenhum caso de feminicídio ao longo de 2025. Isso é algo muito significativo. Aqui teremos um ponto de referência não só para a Engenhoca, mas para toda a Zona Norte, para que as mulheres não se calem diante da violência”, destacou Rodrigo Neves.

O NUAM da Policlínica Regional da Engenhoca é o quarto núcleo de acolhimento da cidade. Os outros ficam no Plaza Shopping, no Centro; no Hospital Municipal Carlos Tortelly, no bairro de Fátima; e na Unidade Municipal de Urgência Mário Monteiro, na Região Oceânica. O núcleo da Engenhoca vai funcionar de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h. Todas as unidades contam com uma área infantil, de forma que as mães possam entrar com seus filhos e receber o devido encaminhamento.

“Estamos entregando mais um equipamento importante para as mulheres da nossa cidade. Enquanto sociedade, também assumimos o compromisso de promover a paz, agora com um olhar ainda mais específico para garantir que todas as mulheres tenham uma vida digna, livre e autônoma”, frisou a primeira-dama e gestora do Escritório de Políticas Transversais de Direitos e Cuidados, Fernanda Sixel Neves.

A vice-prefeita de Niterói, Isabel Swan, comentou sobre como políticas de apoio às mulheres são ainda mais necessárias no cenário atual.

“No Brasil, a cada seis horas ocorre um feminicídio. Eu, que em breve serei mãe de uma menina, sei ainda mais da importância de protegermos nossas mulheres e meninas. Niterói protege suas mulheres. Aqui não há espaço para feminicídio nem para qualquer forma de violência contra a mulher”, afirmou a vice-prefeita.

Para a secretária da Mulher, Thaiana Ivia, o comprometimento em defesa das mulheres tem sido uma marca desta gestão.

“Este é o resultado de um olhar muito sensível e comprometido desta gestão, liderada pelo prefeito Rodrigo Neves, pela secretária Ilza, pela primeira-dama e por todo esse time que trabalha em defesa das mulheres da nossa cidade.", disse ela.

A secretária de Saúde, Ilza Fellows, destacou as conquistas da gestão Rodrigo Neves no apoio às mulheres e as entregas realizadas neste primeiro ano do novo mandato.

“É um enorme prazer estar aqui inaugurando mais uma unidade do NUAM. Agora, todas as unidades de referência e acolhimento no primeiro atendimento passam a contar com um espaço inclusivo, preparado para abraçar a mulher em seu momento mais delicado.”, reforçou Ilza Fellows.

Mulheres em pauta o ano inteiro - Em Niterói, a rede de proteção, empoderamento e acolhimento de mulheres se estende por todos os meses do ano. Além dos equipamentos de apoio oferecidos pela Secretaria da Mulher, como o CEAM Neuza Santos, e a Sala Lilás, um espaço de acolhimento e atendimento especializado para vítimas de violência doméstica, foi criado o Programa Guardiãs Maria da Penha. Por meio da atuação conjunta da Patrulha Guardiã Maria da Penha ― formada por agentes da Guarda Civil Municipal capacitados para isso ―, da Secretaria Municipal da Mulher e da Secretaria Municipal de Educação, a iniciativa trabalha a conscientização desde a infância e dissemina informações sobre a legislação de combate à violência contra a mulher.

Outra preocupação da Prefeitura é dar às mulheres a autonomia econômica para escapar do ciclo violento. Em março de 2025, o Auxílio Social ― ferramenta que permite que nenhuma mulher precise escolher entre segurança e sobrevivência ― foi reajustado para R$1.518,00, fortalecendo ainda mais o compromisso com a autonomia e dignidade femininas. O Espaço Empreender Mulher, no Centro, traz opções como cursos, capacitações, sala de reunião e coworking, dispondo também de área infantil, a fim de que as mães tenham onde deixar os filhos durante as atividades.

Lançado em junho de 2025, o Caminho Lilás busca alcançar todas as mulheres, inclusive aquelas com acesso limitado a dispositivos tecnológicos, garantindo o direito à informação. Totens informativos foram instalados em dez locais estratégicos da cidade, contendo um guia com serviços essenciais para acolher, orientar e dar suporte às mulheres vítimas de violência.

O mapa inclui uma linha lilás conectando o totem ao equipamento mais próximo, além de um QR Code que direciona a usuária para um aplicativo ou uma página da internet. O mapa interativo informa todos os pontos de interesse e está integrado ao Google Maps, permitindo traçar rotas personalizadas. Também há uma listagem com informações detalhadas sobre os equipamentos, indicando os tipos de atendimento oferecidos como jurídico, psicossocial, acolhimento e saúde. Estão disponíveis ainda os canais telefônicos de urgência, como o número 180 (Central de Atendimento à Mulher) e o celular (21) 97244-4033, da Patrulha Guardiã Maria da Penha da Guarda Municipal.

Horários de atendimento:

NUAM

Plaza Shopping (G4) – seg. a sáb., 12h às 18h

Unidade Mário Monteiro – todos os dias, 9h às 19h

Hospital Carlos Tortelly – todos os dias, 24h

Policlínica Comunitária da Engenhoca - Policlínica Regional Dr. Renato Silva - de segunda a sexta 08h às 17

SALA LILÁS

Todos os dias - 24h

Espaço Empreender e CEAM

Aberto dias 26, 29, 30 e 02 de 09h às 18h