Verão requer atenção redobrada: especialistas reforçam cuidados essenciais com saúde e bem-estar

Com a chegada oficial do verão em 21 de dezembro, a Secretaria de Estado de Saúde reforça a importância de cuidados especiais durante a estação para garantir o bem-estar e prevenir problemas relacionados ao calor excessivo. A estação exige uma adaptação da rotina para prevenir problemas comuns como desidratação, insolação e intoxicações alimentares. Por isso, algumas medidas simples podem fazer toda a diferença durante a estação mais quente do ano.

O aumento da transpiração é a principal resposta do corpo ao calor, o que torna a reposição de líquidos uma prioridade máxima. De acordo com a nutricionista e coordenadora de Vigilância e Promoção da Saúde da SES-RJ, Eralda Ferreira, a água deve ser a bebida principal.

"Muitas pessoas só bebem água quando sentem sede, mas esse já é um sinal de que a desidratação está começando. É preciso manter uma garrafa por perto e beber pequenos goles ao longo do dia", explica a especialista.

Além da água, a ingestão de sucos naturais, água de coco e frutas ricas em água (como melancia, melão e morango) ajuda a repor os minerais perdidos. Refrigerantes e bebidas alcoólicas, por outro lado, devem ser consumidos com moderação, pois podem intensificar a desidratação. Antes da desidratação grave, o corpo avisa. Esteja atento à sintomas como urina escura e em menor volume, boca seca, dor de cabeça, fadiga e sonolência, tontura ao levantar e cãibras leves.

Alimentação

O verão também é o momento ideal para priorizar uma alimentação mais leve e fresca. É indicado fracionar refeições, pois grandes volumes no calor causam digestão lenta e mal-estar. Profissionais de saúde indicam o consumo de saladas, verduras e legumes, que são mais fáceis de digerir e ajudam na hidratação.

A alimentação também merece atenção. O calor interfere no processo digestivo, por isso comidas leves, ricas em fibras, frutas e vegetais ajudam a manter o organismo equilibrado e evitam desconfortos gastrointestinais.

Proteção Solar

O uso do protetor solar é indispensável, mesmo em dias nublados ou para atividades rotineiras fora de casa. Dermatologistas recomendam um fator de proteção solar (FPS) de, no mínimo, 30, com reaplicação a cada duas ou três horas, ou sempre após contato com água ou suor excessivo.

Além do protetor, a dermatologista Gabriela Abrahão destaca o uso de barreiras físicas. "Chapéus de abas largas, óculos de sol com proteção UV e roupas leves e claras são aliados poderosos na proteção contra a radiação solar e na prevenção de queimaduras, envelhecimento precoce e, o mais grave, câncer de pele," alerta.

É importante reduzir a exposição entre 10h e 16h, período de maior incidência de raios UV, além de ficar atento a tonturas, náuseas, pele seca e diminuição da urina, que podem ser sintomas de desidratação grave.

A Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro (SES-RJ) mantém pontos de hidratação nas Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) e presta atendimento necessário para as emergências relacionadas ao calor. A colaboração da população em seguir as recomendações de saúde é importante para garantir um verão seguro.