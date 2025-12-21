Paciente recém operado sofre acidente e volta para o hospital

Os acidentes de moto voltaram a lotar a emergência e o centro de trauma do Hospital Estadual Alberto Torres (HEAT), em São Gonçalo, na noite de sábado e madrugada deste domingo. Foram 48 ocorrências, entra elas, a de um jovem de 25 anos, operado no hospital há cerca de dois meses e ainda em recuperação.

"O paciente destruiu toda a cirurgia que fizemos e ainda fez novas fraturas. Um gasto de quase R$ 80 mil jogados no lixo. Será reoperado e ficará com sequelas graves. Terá que ter acompanhamento médico e da fisioterapia por um bom tempo", explicou o coordenador da ortopedia do HEAT, Carlos Neves.

Entre os acidentados estão, ainda, sete menores de idade, que segundo testemunhas, pilotavam as motos. Tiveram fraturas de fêmur, braços e bacia. Mas, os acidentes continuaram ocorrendo: das 7 horas da manhã até o meio-dia deste domingo, outras 12 vítimas de acidentes com motos entraram na unidade.

O coordenador do Centro de Trauma do HEAT, Marcelo Pessoa, vem participando de uma série de Seminários, Encontros, Foruns, Discussões e Palestras em todo o país, onde relata a necessidade de políticas públicas mais severas para tentar frear o número de acidentes envolvendo motos. Segundo ele, 80% dos pacientes atendidos e internados na unidade são vítimas deste tipo de acidente.

"Nossa unidade está atendendo acima da sua capacidade. São pacientes cada vez mais jovens e com sequelas cada vez mais graves. Operamos 20 pacientes em um dia, mas entram outros 20 no mesmo dia. Temos que buscar mecanismos para frear essas ocorrências", garante o cirurgião.

O Hospital Estadual Alberto Torres é uma unidade de referência no atendimento a pacientes de alta e média complexidade no Estado do Rio de Janeiro. O centro de trauma do hospital é o única do país a ter todos os serviços que un paciente traumatizado precisa em um mesno local.