Restaurante do Povo de São Gonçalo prepara almoço especial de Natal

Durante a semana, o local fecha apenas no dia 25 de dezembro (quinta-feira) - Foto: Divulgação

O Restaurante do Povo de São Gonçalo vai preparar uma ceia especial na próxima quarta-feira (24), véspera de Natal. A unidade vai funcionar normalmente, a partir das 7h, com o café da manhã, e o almoço será servido a partir das 11h. Durante a semana, o local fecha apenas no dia 25 de dezembro (quinta-feira).

O equipamento tem como objetivo garantir um almoço nutritivo e característico do Natal, principalmente para aqueles que não têm condições de aproveitar uma refeição especial nesse período. O prato principal do dia será frango natalino, e terá como opção torta de peixe, além de arroz, feijão carioca, farofa festiva, salada de batata e cenoura, suco de uva e manjar como sobremesa.

O local funciona de segunda a sexta-feira, das 7h às 15h, e oferece refeições por preços simbólicos, sendo o café da manhã R$ 0,50 e o almoço R$ 1.

O Restaurante do Povo é fruto de uma parceria entre a Prefeitura de São Gonçalo – que elaborou o projeto de implantação do Restaurante do Povo na cidade através da Secretaria de Gestão Integrada e Projetos Especiais (Semgipe) – com a Secretaria de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos do Governo do Estado do Rio de Janeiro.