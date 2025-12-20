Identificado homem morto após ser eletrocutado no Centro de Niterói

O funcionário que trabalhava com um guindaste e morreu eletrocutado foi identificado como Fábio da Silva, de 44 anos.

O trabalhador morreu enquanto operava o equipamento que estava na rua Visconde de Rio Branco, no Centro de Niterói, na manhã deste sábado (20).

Segundo testemunhas, Fábio e outros funcionários que estavam no local não utilizavam equipamentos de segurança.

As primeiras análises do acontecimento apontam que o guindaste teria encostado em uma rede elétrica, provocando assim uma grande descarga elétrica. Fábio teria caído no chão após o choque.

O corpo de Fábio foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Niterói. A Polícia Civil investiga o caso por meio da 76ª DP (Centro).