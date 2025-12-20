Instagram Facebook Twitter Whatsapp
Dólar R$ 5,5059 | Euro R$ 6,4469
Search
Search
Instagram Facebook Twitter Whatsapp
Search

Identificado homem morto após ser eletrocutado no Centro de Niterói

Identificado como Fábio da Silva, funcionário estava em um guindaste quando tocou em uma rede elétrica e morreu

relogio min de leitura | Escrito por Redação | 20 de dezembro de 2025 - 18:44
Funcionário operando guindaste morreu após ser eletrocutado em Niterói
Funcionário operando guindaste morreu após ser eletrocutado em Niterói -

O funcionário que trabalhava com um guindaste e morreu eletrocutado foi identificado como Fábio da Silva, de 44 anos.

O trabalhador morreu enquanto operava o equipamento que estava na rua Visconde de Rio Branco, no Centro de Niterói, na manhã deste sábado (20).

Segundo testemunhas, Fábio e outros funcionários que estavam no local não utilizavam equipamentos de segurança.

As primeiras análises do acontecimento apontam que o guindaste teria encostado em uma rede elétrica, provocando assim uma grande descarga elétrica. Fábio teria caído no chão após o choque.

O corpo de Fábio foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Niterói. A Polícia Civil investiga o caso por meio da 76ª DP (Centro).

Tags:

Niterói

Matérias Relacionadas