Caravana de Arte e Lazer garante manhã com brincadeiras para famílias em Tribobó

A Caravana de Arte e Lazer, projeto desenvolvido pela Fundação de Artes, Esporte e Lazer de São Gonçalo, levou diversão e brincadeiras nesta manhã de sábado (20) para diversas famílias do bairro de Tribobó. Com muitas brincadeiras, pula-pula, piscina de bolinhas, personagens vivos e pinturas artísticas na pele, as crianças puderam curtir momentos de lazer e diversas experiências divertidas.

O projeto visa garantir um momento de lazer para os gonçalenses de todos os bairros da cidade. Durante a caravana, os moradores também podem aproveitar lanches gratuitos nas barraquinhas e água gelada para hidratação.

Para fechar 2025 com chave de ouro, a Caravana irá realizar sua última ação do ano na Rua Manoel da Costa (Praça da Mineirinho), no Barro Vermelho, das 9h às 13h, deste domingo (21). Será uma manhã de muitas alegrias e diversão para toda a garotada!