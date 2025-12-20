Maricá promete grandes shows em programação de réveillon; saiba mais

A Prefeitura de Maricá prepara uma grande festa para marcar a virada para o ano de 2026, na noite de quarta-feira (31/12), com uma programação especial que reúne mais de 20 artistas nacionais e regionais, 10 palcos e um espetáculo de queima de fogos em sete pontos do município. A iniciativa garante diversidade musical, descentralização das atrações e acesso gratuito à população.

Promovido pela Secretaria de Promoção de Eventos, o Réveillon de Maricá contará com grandes atrações já confirmadas, como os sambistas Neguinho da Beija-Flor e Arlindinho, o grupo Vou pro Sereno, além de Gamadinho, João Gabriel, Bonde do Forró e a bateria da Escola de Samba União de Maricá, além dos artistas pratas da casa.

Na Barra de Maricá, os shows terão início às 19h, com apresentações de Seriguela e Marianna Cunha, seguidas pelo sambista Neguinho da Beija-Flor. No Parque Nanci, o público poderá curtir Pagode do MW, Baby do Cavaco e Vou pro Sereno.

Em Ponta Negra, os grupos TáTudoemCasa e Vai e Volta animam o público, seguidos pelo show do pagodeiro Gamadinho. Já em Itaipuaçu (Rua 83), as apresentações ficam por conta das pratas da casa Bruna Mandz e Nathalia Pani, além do grupo Batucaê.

Em Araçatiba, a programação musical começa às 21h, com Angel Campos e Bonde do Forró. Em São José do Imbassaí, o público acompanha os shows de Rhoan Victor e do sambista Arlindinho. Na praia de Itaipuaçu, as atrações incluem Jô Borges, a bateria da União de Maricá e João Gabriel.

Em Cordeirinho, a partir das 21h, se apresentam as pratas da casa Vitória Telles e Rogério Costa. Já em Jacaroá, o público confere os shows de Jorginho Doug, Betinho Bahia e Ismayer Alves. Em Bambuí, as atrações ficam por conta da banda Me Puxa e do grupo Ô Sorte.

Espetáculo pirotécnico

A programação é realizada em parceria com a Secretaria de Turismo, Comércio, Indústria e Mercado Interno e contará com um grande espetáculo pirotécnico, realizado simultaneamente em sete bairros. A queima de fogos acontecerá nas orlas de Araçatiba, Parque Nanci e Itaipuaçu (palco na Avenida Litorânea), além de Ponta Negra, Barra de Maricá (altura da Rua 13), São José do Imbassaí (orla do Marine) e Jacaroá (Lagoa).

O espetáculo desse ano contará com 20% a menos de ruído - medida antecipada de adequação à futura legislação municipal que proibirá o uso de fogos com emissão sonora. A lei entrará em vigor em fevereiro de 2026.

Confira a programação completa:

Itaipuaçu - Rua Nossa Senhora das Mercês, esquina com a Rua Antonio Marques Mathias

20h30 - Jô Borges

22h - União de Maricá

23h30 - João Gabriel

Ponta Negra - Orla

19h - TaTudoemCasa

21h - Vai e Volta

23h - Gamadinho

Parque Nanci - Orla

19h - Pagode do MW

21h - Baby do Cavaco

23h - Vou pro Sereno

Barra de Maricá - Rua 13

19h - Seriguela

21h - Marianna Cunha

23h - Neguinho da Beija-Flor

Araçatiba - Orla

21h - Angel Campos

23h - Bonde do Forró

São José do Imbassaí

21h - Rhoan Victor

23h - Arlindinho

Itaipuaçu - Rua 83

19h - Bruna Mandz

21h - Nathalia Pani

23h - Batucaê

Cordeirinho - Rua 90

21h - Vitória Telles

23h - Rogério Costa

Jacaroá - Lagoa

21h - Jorginho Doug

23h - Betinho Bahia e Ismayer Alves

Bambuí - Praça

21h - Me Puxa

23h - Ô Sorte