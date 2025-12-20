Maricá promete grandes shows em programação de réveillon; saiba mais
Neguinho da Beija-Flor, Arlindinho, Gamadinho, Vou Pro Sereno, Bonde do Forró e as “pratas da casa” animam a virada para 2026
A Prefeitura de Maricá prepara uma grande festa para marcar a virada para o ano de 2026, na noite de quarta-feira (31/12), com uma programação especial que reúne mais de 20 artistas nacionais e regionais, 10 palcos e um espetáculo de queima de fogos em sete pontos do município. A iniciativa garante diversidade musical, descentralização das atrações e acesso gratuito à população.
Promovido pela Secretaria de Promoção de Eventos, o Réveillon de Maricá contará com grandes atrações já confirmadas, como os sambistas Neguinho da Beija-Flor e Arlindinho, o grupo Vou pro Sereno, além de Gamadinho, João Gabriel, Bonde do Forró e a bateria da Escola de Samba União de Maricá, além dos artistas pratas da casa.
Na Barra de Maricá, os shows terão início às 19h, com apresentações de Seriguela e Marianna Cunha, seguidas pelo sambista Neguinho da Beija-Flor. No Parque Nanci, o público poderá curtir Pagode do MW, Baby do Cavaco e Vou pro Sereno.
Em Ponta Negra, os grupos TáTudoemCasa e Vai e Volta animam o público, seguidos pelo show do pagodeiro Gamadinho. Já em Itaipuaçu (Rua 83), as apresentações ficam por conta das pratas da casa Bruna Mandz e Nathalia Pani, além do grupo Batucaê.
Em Araçatiba, a programação musical começa às 21h, com Angel Campos e Bonde do Forró. Em São José do Imbassaí, o público acompanha os shows de Rhoan Victor e do sambista Arlindinho. Na praia de Itaipuaçu, as atrações incluem Jô Borges, a bateria da União de Maricá e João Gabriel.
Em Cordeirinho, a partir das 21h, se apresentam as pratas da casa Vitória Telles e Rogério Costa. Já em Jacaroá, o público confere os shows de Jorginho Doug, Betinho Bahia e Ismayer Alves. Em Bambuí, as atrações ficam por conta da banda Me Puxa e do grupo Ô Sorte.
Espetáculo pirotécnico
A programação é realizada em parceria com a Secretaria de Turismo, Comércio, Indústria e Mercado Interno e contará com um grande espetáculo pirotécnico, realizado simultaneamente em sete bairros. A queima de fogos acontecerá nas orlas de Araçatiba, Parque Nanci e Itaipuaçu (palco na Avenida Litorânea), além de Ponta Negra, Barra de Maricá (altura da Rua 13), São José do Imbassaí (orla do Marine) e Jacaroá (Lagoa).
O espetáculo desse ano contará com 20% a menos de ruído - medida antecipada de adequação à futura legislação municipal que proibirá o uso de fogos com emissão sonora. A lei entrará em vigor em fevereiro de 2026.
Confira a programação completa:
Itaipuaçu - Rua Nossa Senhora das Mercês, esquina com a Rua Antonio Marques Mathias
20h30 - Jô Borges
22h - União de Maricá
23h30 - João Gabriel
Ponta Negra - Orla
19h - TaTudoemCasa
21h - Vai e Volta
23h - Gamadinho
Parque Nanci - Orla
19h - Pagode do MW
21h - Baby do Cavaco
23h - Vou pro Sereno
Barra de Maricá - Rua 13
19h - Seriguela
21h - Marianna Cunha
23h - Neguinho da Beija-Flor
Araçatiba - Orla
21h - Angel Campos
23h - Bonde do Forró
São José do Imbassaí
21h - Rhoan Victor
23h - Arlindinho
Itaipuaçu - Rua 83
19h - Bruna Mandz
21h - Nathalia Pani
23h - Batucaê
Cordeirinho - Rua 90
21h - Vitória Telles
23h - Rogério Costa
Jacaroá - Lagoa
21h - Jorginho Doug
23h - Betinho Bahia e Ismayer Alves
Bambuí - Praça
21h - Me Puxa
23h - Ô Sorte